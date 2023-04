„Zum Ende der Kernkraft in Deutschland“, BA-Leserforum vom Montag, 17. April

Die Abschaltung der letzten AKW in Deutschland mit dem Begriff „Todesurteil“ zu versehen – nun, jedem steht die Wortwahl frei, auch wenn sie zusätzlich um Begriffe wie „Liquidierung“ und „Nixperten“ offensichtlich sehr emotional ergänzt wurden.

Wie so oft scheint es, außer bei den Entscheidern, in der Leserschaft durchaus Experten zu geben, insbesondere, wenn es darum geht, Kernenergie schön zu reden. Zum Beispiel mit der Aussage, Wasserstoff könne günstig direkt neben den AKWs produziert werden. Ein gewisser Mindestabstand von einigen Kilometern wäre hier sicher ratsam, da Wasserstoff bekanntermaßen sehr reaktiv ist, und besser nicht zu dicht am AKW produziert wird.

Die Kostenfrage ist natürlich relavant, und wie günstiger Atom-Strom entsteht, das wurde ja deutlich von den Betriebern der AKW aufgezeigt. Nämlich indem man sich elegant durch Zahlung einer Pauschale von 24 Milliarden Euro durch Eon, RWE, EnBW und Vattenfall an einen Staatsfond jeglicher Verantwortung entledigt und darüber hinaus gehende Kosten der Allgemeinheit, also jedem Bürger, übereignet. Die Alternative hierzu wäre vermutlich die Insolvenz der oben genannten Konzerne gewesen.

Um den Verdacht zu entkräften, hier schreibe ein Feind der Technik, möchte ich darauf verweisen, dass ich im Gegenteil sehr technikaffin bin, und Jahrzehnte erfolgreich neue Produkte mit auf den Weg gebracht habe. Im übrigen befasste sich meine Diplomarbeit (Fach Reaktortechnik) mit der Simulation einer Leistungsexkursion eines Reaktors (im Klartext: Die thermische Leistung eines AKW, entsprechend etwa der dreifachen elektrischen Leistung von typischerweise 1000 Megawatt, also 3000 Megawatt vervielfacht sich in Sekunden, wodurch die Brennstäbe schmelzen).

Ungeklärte Abfallentsorgung

Dass dieses Szenario nicht so unwahrscheinlich ist, wie zur Zeit der Errichtung der deutschen Atomkraftwerke postuliert wurde, wissen wir spätestens seit Tschernobyl und Fukushima, mit jetzt bereits vier Reaktoren, die nachgewiesenermaßen eine Kernschmelze erlebten.

Im Handelsblatt vom 23. Mai 2012 wurde berichtet, dass eine auf Fakten basierte Wahrscheinlichkeitsrechnung des Max-Planck-Instituts (vier Kernschmelzen bei circa 15 000 Jahren Laufzeit aller bis dahin betriebenen Reaktoren) zum einfachen Schluss gelangt, dass derartige Vorfälle etwa alle 20 Jahre eintreten können. Die Havarien in Harrisburgh (Kernschmelze so gut wie sicher erfolgt) und Sellafield (später umbenannt in Windscale) sind hierbei nicht einmal berücksichtigt.

Im Übrigen frage ich mich schon, wie verantwortungsvoll es ist, eine Technologie wie Kerntechnik serienmäßig großflächig in Betrieb zu nehmen, ohne ein valides Abfallmanagement verfügbar zu haben, sondern in der Hoffnung, das Problem zukünftig zu lösen.

Die heutige Situation, mit Dutzenden von Castoren, die beispielsweise in Biblis in einer gegen Kriegswaffen vermutlich unzureichend geschützen Halle stehen (die mir verfügbaren Quellen berichten von Betonwänden mit etwa 0,5 Metern Dicke), beruhigt mich jedenfalls nicht. Seit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine wissen wir schließlich, dass auch Atomkraftwerke gezielt beschossen werden.

Man muss also kein grüner Maschinenstürmer sein, um das Abschalten der AKW in Deutschland als verantwortliche Maßnahme zu sehen.

Vielmehr muss man die Chancen sehen, die entstehen, wenn Deutschland zeigt, dass auch ohne Kerntechnik eine Industrie entstehen kann, die zukunftsweisend und führend in der Energiewirtschaft ist. Das war schon einmal der Fall – bei Solarzellen, bis man fatalerweise zulies, dass diese Firmen gezielt durch staatlich subvenionierte chinesische Wettbewerber vom Markt verdrängt wurden.

Ja, Im Kabinett Adenauer gab es einen Minister Strauß, über dessen Methoden kann man sich heute zum Glück informieren, ohne wie Herr Augstein verhaftet zu werden.

Volker Seipel

Bensheim