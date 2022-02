Immer größere Montagsspaziergänge, immer mehr Sorgen in der Bevölkerung wegen der Corona-Maßnahmen – wie soll man damit umgehen, was kann man tun?

Zu diesem Thema hat die Stadt Halberstadt in Sachsen-Anhalt eine beachtenswerte Initiative gestartet: Weil jeden Montag in Halberstadt die Menschen auf die Straße gehen, um gegen die Corona-Maßnahmen zu demonstrieren, hatte sich die Stadt etwas überlegt und die Veranstaltungsreihe „Dialog statt Demo! Sie fragen, Ärzte und Politiker antworten“ gestartet.

Menschen eine Plattform bieten, ihre Sorgen auszusprechen, ohne sich dafür einer unangemeldeten Demonstration anschließen zu müssen, das war die Idee von Oberbürgermeister Daniel Szarata: „Wir werden sicherlich jetzt nicht die nächste Montags-Demo damit stoppen können, aber vielleicht ist es ein bundesweiter Auftakt, friedlich miteinander zu reden, statt mit Gewalt zu demonstrieren.“

So hatte die Stadt zu einem Bürgerdialog auf dem Domplatz eingeladen, und trotz Dauerregen waren über 100 Bürgerinnen und Bürger gekommen. Der OB konnte auch Ärzte aus dem Harz und Vertreter aller politischen Ebenen begrüßen, die zum Dialog bereitstanden. In kleinen Gruppen konnten ganz offen Fragen gestellt, Diskussionen geführt, Sorgen mitgeteilt oder Rat eingeholt werden.

Während der Veranstaltung wurde es hitzig, und es gab immer wieder laute Zwischenrufe, was zu erwarten gewesen sei, so der OB. Insgesamt habe aber Sachlichkeit vorgeherrscht, und man werde, wie auf dem Domplatz vereinbart, ruhig und sachlich im Gespräch bleiben und die Veranstaltungsreihe an allen darauffolgenden Sonntagen im Januar fortsetzen in der Hoffnung, dass aus Halberstadt mit „Dialog statt Demo“ das richtige Signal des aufeinander Zugehens gesendet werde. (siehe Radio „Sachsen-Anhalt-Welle“, Reportage am 9. Januar; Verlautbarungen der Stadt Halberstadt)

Bensheim, als größte Stadt im Kreis, weltoffen, verbunden mit der Leichtigkeit des Weins, mit seinen vielfältig engagierten Bürgerinnen und Bürgern könnte doch diesem Beispiel, so oder in ähnlicher Form, folgen für eine gesunde, lebendige Weiterentwicklung unserer Gemeinschaft, für Respekt und Toleranz, um uns gemeinsam krisenfest zu machen.

Adelheid Mathy

Bensheim