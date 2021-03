„Viel Ruhe am Fuß des Krehbergs“ (BA vom 17. März):

Zu dem Artikel über den Fürther Ortsteil Seidenbach habe ich zwei Anmerkungen. Im zweiten Absatz heißt es: „[...] am Fuße des zu Schannenbach gehörenden Krehbergs mit seinen 540 Metern Höhe [...].“ Der Krehberg ist tatsächlich 576 Meter hoch. Die 540 Meter wären zutreffend gewesen, wenn sich der Autor auf den höchsten Punkt der Gemarkung Seidenbach bezogen hätte. Dies soll aber eher eine Randbemerkung zu dem Artikel bleiben.

Im weiteren Verlauf wird der Ortsvorsteher bezüglich der Vorzüge, die die Einwohner Seidenbachs genießen, zitiert: „Und dennoch ist man schnell in Fürth oder an der Bergstraße.“ Ferner heißt es: „Hauptsächlich geht es über Erlenbach und Linnenbach in die Kerngemeinde und über Mittershausen-Scheuerberg sowie Kirschhausen an die Bergstraße.“

Ob dieser Satz ein indirektes Zitat des Ortsvorstehers oder eine Äußerung des Autors ist, sei dahingestellt. Fakt ist jedoch, dass man Seidenbach auf legalem Weg nicht über Scheuerberg erreichen kann. Es handelt sich hierbei um einen Gemeindeverbindungsweg, der laut den Verkehrszeichen an den Ortsausgängen von Scheuerberg und Seidenbach ausschließlich für den landwirtschaftlichen Verkehr vorgesehen ist („Verbot für ein- und mehrspurige Kraftfahrzeuge“ mit dem entsprechenden Zusatzschild).

Schilder ohne Zweck

Durch diesen Artikel wird der falsche Eindruck erweckt, es handele sich hierbei um eine legale Möglichkeit, schnell von Seidenbach an die Bergstraße zu gelangen. Anwohner und sonstige Kfz-Nutzer, die diesen asphaltierten Weg als Schleichweg nutzen, um ohne Umwege schnell nach Heppenheim zu gelangen, fühlen sich unter Umständen in ihrem Tun bestärkt.

Dazu möchte ich anmerken, dass ich aus Zwingenberg komme und gern nach Seidenbach fahre, um im dortigen Gasthaus einzukehren – wenn es nicht coronabedingt geschlossen hat. Ich frage mich dann immer, ob ich der Einzige bin, der sich an das Durchfahrtsverbot für Kfz zwischen Scheuerberg und Seidenbach hält, indem ich mit dem Auto die zwei legalen Wege von Erlenbach oder Seidenbuch nutze. Mir geht dann durch den Kopf: Wieso entfernt man nicht einfach gleich die Verbotsschilder, wenn sich sowieso kaum einer dran hält, geschweige denn Kontrollen stattfinden? Dann erfüllen die Schilder doch nicht ihren Zweck.

Steffen Kothe

Zwingenberg

Info: Leserbrief-Richtlinien unter bergstraesser-anzeiger.de/ leserbriefe