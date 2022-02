Als ehemaliger Spieler des SSV Reichenbach und langjähriges Mitglied in beiden örtlichen Fußballvereinen, habe ich es sehr begrüßt, dass eine Spielgemeinschaft in Reichenbach beschlossen wurde. In meiner aktiven Zeit war es immer schon mein Wunsch, eine gemeinsame Fußballmannschaft in Reichenbach zu haben. Offenbar war die Zeit damals noch nicht reif dafür.

Ich möchte den Personen, die diese SG zustande brachten, herzlich danken. Nun müsste meines Erachtens der nächste Schritt folgen, und zwar, aus den beiden Vereinen einen zu gründen.

Das wäre aber nur mit Hilfe der Gemeinde möglich, da beide Vereine etliches Vermögen haben: Gaststätten, Turnhalle und so weiter. Mit guten Willen und tatkräftiger Unterstützung unserer Gemeinde – Bürgermeister Heun ist auch ein großer Fußballfan – sollte aber auch dieses gelingen.

Rudolf Jährling

Reichenbach

