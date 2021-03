Wenn man die Wahlprogramme der Zwingenberger Parteien liest, dann ist man erstaunt: Fast jede Partei reklamiert die Abschaffung der Straßenbaubeiträge in der Stadt Zwingenberg für sich. Man stellt sich die Frage: Hat es die Bürgerinitiative „Straßenbeitragsfreies Zwingenberg“ überhaupt gegeben?

Ja, es hat sie gegeben! Das Thema Straßenbaubeiträge hat die Menschen bewegt, wie wir aus vielen Gesprächen mit den Bürgern erfahren haben. Nur durch unsere Initiative konnte die Stimmung der Bürgerschaft in die Stadtverordnetenversammlung getragen werden. Vor allem bei der Bürgerversammlung am 10. September 2019 in der Melibokushalle wurde der Wille der Bürger deutlich hörbar.

Die Stadtverordneten haben sich mit dem Thema beschäftigt und die Mehrheit hat dafür gestimmt, die Straßenbaubeiträge komplett abzuschaffen. Am 31. August 2020 erfolgte dann endlich die rechtskräftige Satzungsänderung.

Unser Engagement hat sich gelohnt. Wir danken Herrn Andreas Schneider von der hessischen Arbeitsgemeinschaft der Bürgerinitiativen, die sich für ein straßenbeitragsfreies Hessen einsetzen, für seine kompetente Unterstützung – und wir danken allen Bürgern, die uns unterstützt haben.

Die Bürgerinitiative ist stolz darauf, dieses Ziel gemeinsam erreicht zu haben – aber offenbar hat der Erfolg viele Väter!

Monika Kuntz

Renate Oberhauser

Marianne Weber

Hans Ramm

Mitglieder der Bürgerinitiative

Straßenbeitragsfreies

Zwingenberg