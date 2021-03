Überall liest man derzeit von den „fleißigen Wahlhelferinnen und Wahlhelfern“ rund um die Kommunalwahl in Hessen. Ein Lob und ein Dankeschön für diese ehrenamtliche Tätigkeit ist sicherlich angebracht und kann nicht oft genug wiederholt werden. Ohne die vielen freiwilligen Helfer wären demokratische Wahlen nicht durchführbar. Aber Worte allein werden ein grundsätzliches Problem nicht lösen: Es gibt einfach zu wenige von den freiwilligen Helfern!

Wie vor jeder Wahl war es auch in diesem Jahr wieder der Fall, dass ich kurzfristig (zwei Tage vor dem Wahltermin) noch als Wahlhelfer aushelfen sollte und von der Stadt Bensheim kontaktiert worden bin. Grundsätzlich ist daran ja nichts Verwerfliches zu finden und ich bin auch gern bereit, meiner Bürgerpflicht nachzukommen.

Aber: Die Kommunen (und hier kann ich natürlich in erster Linie nur von Bensheim sprechen) sollten sich bei der Organisation doch deutlich besser aufstellen. Irgendwie scheint der Pool von registrierten oder zur Verfügung stehenden Personen doch sehr gering zu sein, wenn ich anscheinend jedes Mal so dringend gebraucht werde. Ich bin aber kein Angestellter der Stadt, sondern vor zehn Jahren nach Bensheim gekommen, Lehrer, aktiver Gewerkschafter, verheiratet und habe zwei kleine Kinder. Für mich ist es eine Selbstverständlichkeit, sich ehrenamtlich für die Gemeinschaft zu engagieren.

Immer die gleichen Leute

Aber es stellt sich mir doch die Frage, warum in einer Kommune mit knapp 40 000 Einwohner anscheinend immer wieder derselbe Personenkreis für die Wahlhilfe zur Verfügung stehen muss? Es handelt sich ja um eine freiwillige Aufgabe, die aber nach einmaliger erfolgter Registrierung irgendwie doch zur Regel oder zur Pflicht geworden zu sein scheint.

Mir persönlich geht es nicht um die Anerkennung oder Entschädigung. Ich kann und will aber nicht immer zur Verfügung stehen müssen. Es müssen also mehr Menschen für diese wichtige Aufgabe gewonnen werden. Sicherlich wäre es für mich noch weniger ein Zeitproblem, wenn die Tätigkeit mit einem Arbeitszeitausgleich (sprich: einen zusätzlichen Urlaubstag oder Ähnliches) vergütet werden könnte, da ich aber kein Angestellter der Stadt bin, kann mir auch damit nicht weitergeholfen werden.

Was gibt es stattdessen? Für einen halben Sonntag plus Auszählung bis spät in den Abend hinein 30 Euro Erfrischungspauschale. Das ist ein mehr als unattraktives Angebot. Bei uns würde man salopp sagen: „Damit lockst du keinen hinterm Ofen hervor!“

Die Stadt sollte sich daher doch einmal bei anderen Kommunen informieren, was dort derzeit als angemessene Entschädigung angesehen wird. So sind mir beispielsweise Kommunen in Baden-Württemberg bekannt, die 80 Euro als Ausgleich anbieten, also fast das Dreifache. Es gebe sicher auch andere Dinge, um die Attraktivität zu steigern wie „Kulturgutscheine“ oder die Ehrenamts-Card.

Hinzukommt, dass die Rolle des Wahlhelfers einen viel intensiveren Einblick in die Funktionalität unseres demokratischen Wahlprozederes gewährt und dadurch gerade für „Demokratieskeptiker“ oder auch „Anfänger“ eine gute Chance darstellen könnte, um sich ein eigenes Bild vom demokratischen Prozess und die Bedeutung des Einzelnen für das große Ganze für einen selbst erlebbar zu machen.

Mein Vorschlag: Die Stadt sollte eine gezielte Kampagne für junge Menschen, Erstwähler, volljährige Schüler und Studenten angehen, um diese Gruppe in die demokratischen Prozesse einzubinden und damit für die Demokratie werben zu können. Um die Attraktivität zu erhöhen, sollten aber sicher auch die „Aufwandspauschalen“ angepasst werden, um gerade jungen Menschen einen kleinen Zuverdienst zu ermöglichen.

Nur so ließe sich das Ganze gerechter verteilen, würden mehr Menschen mit einbezogen und entstünde ein sinnvoller Beitrag, der gerade bei jungen Menschen die Teilhabe vergrößern kann, um der steigenden Demokratieverdrossenheit etwas entgegensetzen zu können. Demokratie erfahrbar machen als eine echte Chance.

Friedemann Sonntag

Bensheim