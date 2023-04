„Müllwagen und Busse sind an der Bergstraße die ersten Fahrzeuge mit Wasserstoff-Antrieb“, BA vom Donnerstag, 20. April

Durch meine frühere berufliche Arbeit habe ich die Konfusionstechnik als eine Methode der Hypnotherapie kennengelernt. In der politischen Kommunikation halte ich eine solche Methode für fatal. Und genau solch eine Kommunikation stellt dieser Artikel in hervorragender Weise dar. Es werden ganz viele offensichtlich tolle und gute Programme, Maßnahmen, Vernetzungen oder Entwicklungen beschrieben, um, so kommt es mir vor, davon abzulenken, dass man über den entscheidenden Punkt nichts sagt. Der entscheidende Punkt ist doch: Welche erneuerbare Energie kann denn hier im Kreis verwendet werden, um grünen Wasserstoff herzustellen? Bundesweit wird ja erst knapp die Hälfte des Stroms mit Erneuerbaren erzeugt, in unserem Landkreis ist es noch weniger.

Klar, die Erneuerbaren bringen je nach Wetter mehr oder weniger Strom. Wenn wir hier viele Windräder hätten wie in Schleswig-Holstein und es würde ein kräftiger Wind wehen, hätten wir Strom im „Überfluss“, den man gut in grünen Wasserstoff umwandeln könnte. Haben wir aber hier nicht.

Und unsere Kreispolitik fällt auch nicht gerade dadurch auf, sich couragiert für mehr Windkraft einzusetzen. Mit welcher Energie wird also der Wasserstoff herbeigezaubert? Erstmal müssen die Erneuerbaren, auch bei uns, viel schneller ausgebaut werden, damit der laufend verwendete Strom nicht mehr mit fossilem Brennstoff hergestellt werden muss. Erst dann wird Wasserstoff wichtig. Es ist doch bekannt, dass dessen Herstellung mit großen Energieverlusten einhergeht. Folglich sollte er nur dort benutzt werden, wo es direkt mit Strom wirklich nicht geht.

Wie kommt man dazu, Wasserstoff derart in den Vordergrund zu stellen? Ich vermute, es gibt alle möglichen Förderprogramme und man hofft, vor allem in der Zukunft das große Geschäft damit zu machen. Und es gibt viele in die Hochtechnologie verliebte Menschen, die sich vielleicht selbst von diesen tollen Innovationen den Kopf verdrehen lassen. Den Wasserstoff so in den Vordergrund zu stellen, bedeutet, die Energiewende am Schwanz aufzuzäumen und den Leuten Sand in die Augen zu streuen, damit sie das nicht merken.

Otto Merkel

Bensheim