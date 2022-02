„BI spricht von architektonischem Schandfleck“, Bergsträßer Anzeiger vom 25. Januar

Da fügt sich gar nichts ein: Fassungslos blickt man als Anwohner auf die Bauleitplanung der Stadt Bensheim zur Errichtung von zwei monströsen neuen Sporthallen am Winkelbach. Laut Bebauungsplanentwurf sollen sie sich in ihrer Bauweise in „die Umgebung einfügen“.

Tatsächlich jedoch wird das Wohngebiet Kappesgärten durch die 60 Meter lange und bis zu zehn Meter hohe, fensterlose Rückwand der Hallen schlicht eingemauert.

Schmucklose Klötze

Gebaut werden soll im Stil eines Gewerbegebiets, weder architektonisch zeitgemäß noch nachhaltig. Die geplanten schmucklosen Klötze werden ein Fremdkörper in der durch eine lockere Bebauung geprägten Nachbarschaft sein und befinden sich laut Plan zum Teil in nur vier bis fünf Meter Abstand zu den Häusern.

Auf Dialog mit uns Anwohnern wurde von Anfang an nicht gesetzt. Die TSV Auerbach hatte zwar eine Informationsveranstaltung durchgeführt, in der auch eine Rückmeldung auf unsere Einwände und Anregungen versprochen worden war. Gemeldet hat sich niemand. Ebenso wenig wie die Stadtverwaltung selbst oder die städtischen Gremien vor dem Aufstellungsbeschluss.

Schon jetzt laufen die Keller voll

Dabei sind die Anwohner nicht nur dadurch betroffen, dass der Wohngebietscharakter unerwartet vollständig verändert wird – bisher war das Sportgebiet durch Winkelbach und Berliner Ring klar vom Wohngebiet getrennt. Auch die Auswirkung der großflächigen Versiegelung auf die bei Starkregenereignissen schon von volllaufenden Kellern geplagten Nachbarn bleibt im Dunkeln.

Ferner wird der Lärmschutz nur einseitig im Hinblick auf die A5 betrachtet, nicht aber das Bahnlärmecho durch die Hallenwand. Die zusätzliche Verkehrsbelastung auf dem Berliner Ring wird in der Planung vollständig ausgeblendet. Schon jetzt staut es sich dort zu den Stoßzeiten, die neue Kita dürfte ihr Übriges tun. Die stetig steigende Unfallgefahr auch für Radfahrer und Fußgänger liegt auf der Hand.

Klar wird, dass das erforderliche Abwägungsgebot zwischen öffentlichen und privaten Belangen in der Bauleitplanung nur ungenügend berücksichtigt wurde. Der Planungsfokus war gänzlich einseitig darauf gerichtet, hier möglichst kostengünstig an zusätzliche Hallenflächen zu kommen, deren tatsächlicher Bedarf jedoch bislang nur ungenügend ermittelt wurde.

Daneben wurde aber auch viel zu wenig kommuniziert und vor allem keine Rücksicht auf den Nachbarschutz genommen. Wir Anwohner aus der Else-Lasker-Schüler-Straße werden dies nicht einfach so hinnehmen.

Familien Baar, Lies, Kautz,

Moreno, Müller und Stritzke

Bensheim