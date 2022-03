„Auch der Westen hat Verantwortung für die Eskalation“, BA-Leserforum vom Samstag, 19. März

Die Argumente des Leserbriefschreibers aus Einhausen sind für sich genommen richtig. Sie sind logisch, rational, nachnachvollziehbar und dennoch falsch. So argumentieren übrigens alle „Putinversteher“ und haben ihn ungewollt bei seinen Plänen unterstützt. Falsch deshalb, weil sie in der „Causa Putin“ untauglich sind.

Ich habe von jeher US-amerikanisches Hegemoniestreben kritisch gesehen beziehungsweise abgelehnt, aber gleichwohl darf man Ursache und Wirkung in einer Analyse nicht miteinander verwechseln.

Ein Geheimdienstmann

Wer, wie Putin, als jahrelanger Geheimdienstmann des KGB den Zerfall der Sowjetunion hautnah miterleben musste, ist traumatisiert – sowohl im Denken als auch in der Seele. Er selbst hat diesen Zerfall als Katastrophe bezeichnet. Und genau da liegt das Problem, so dass er eben für all die „normalen“ Argumente nicht zugänglich war. Nicht der Westen ist schuld, dass er so wurde, wie er ist. Er war nie anders. Mit einem anderen Staatsoberhaupt hätten die Beziehungen zu Russland eine ganz andere Entwicklung genommen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Was hätte der Westen also tun sollen? Ihm den Psychotherapeuten oder die posttraumatische Behandlung bezahlen?

Putins erklärtes Ziel war es von Anfang an, den „Fehler“ zu korrigieren. Dieses Ziel hat er stets bekräftigt und nie aus den Augen verloren. Wer sich in den Weg stellte, wurde skrupellos liquidiert (ich erspare mir und den Lesern an dieser Stelle eine Aufzählung der Beispiele). Egal was der Westen ihm „angeboten“ hätte, er hätte sein Vorhaben niemals aufgegeben.

Als er seine politische Karriere startete und seine Chancen als aussichtslos sah, nutzte er seine Geheimdienstkontakte und ließ den Krieg in Tschetschenien initiieren, um sich dann als starker Führer zu präsentieren. Journalisten, die die Wahrheit über seine Machenschaften ans Licht bringen wollten, ließ er alle umbringen.

Keine „Angebote“ an Putin

Als souveräner Staat hat die Ukraine das Recht, in freier Selbstbestimmung ihr staatliches Zusammenleben selbst zu organisieren. Und das darf von sonst niemand diktiert werden, und dafür muss es auch keine „Angebote“ an Putin geben.

Man muss sich nur die Frage stellen, warum unabhängige Staaten unter den Schutzschirm der Nato wollen? Doch nicht, weil sie gemeinschaftlich Russland angreifen wollen, sondern aus Angst vor Russland.

Wären die baltischen Staaten der Nato nicht beigetreten, wären sie dem imperialen Machthunger Putins längst zum Opfer gefallen.

Putin mag vor der Nato ein Stück weit Respekt haben, aber er hat keine Angst vor ihr, weil er weiß, dass er von ihr nichts zu befürchten hat, solange er kein Nato-Land angreift.

Angst hat Putin vor den liberalen und freiheitlichen Demokratien, deren Geist auf sein Imperium überschwappen könnte. Und übrigens: Im Zweifelsfall wäre ich lieber der 51. Stern Amerikas als der Knecht und Stiefellecker Putins.

Hans-Lothar Molitor

Lindenfels-Kolmbach