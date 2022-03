In der Tat haben sich viele geirrt mit Blick auf Russland, weil sie dabei den Machthaber Putin aus unterschiedlichen Gründen aus den Augen verloren haben.

Bei Gerhard Schröder, dem Ex-Kanzler, ist die Sache klar. Er steht seit Jahren auf der Gehaltsliste jenes Regimes, das nun seit gut zwei Wochen einen gnadenlosen Angriffskrieg in der Ukraine führt. Deswegen muss die Frage erlaubt sein, warum die Bergsträßer SPD ebenso wie ihr Bundesvorstand sich erst Tage nach dem Überfall von Schröder distanziert?

Man hätte es vorher wissen können: Spätestens Ende Dezember 2021, als Memorial – die älteste und wichtigste Menschenrechtsorganisation in Russland – unter dem absurden Vorwurf „Agententätigkeit“ verboten wurde. Dieses Verbot vollzog sich vor dem Hintergrund der lange andauernden Versuche Putins, die Verbrechen Stalins zu leugnen beziehungsweise zu relativieren. Gegen das Verbot gab es weltweit Proteste. In Deutschland nahm man das Verbot „mit großer Besorgnis“ zur Kenntnis.

Man hätte es früher wissen können: Zum Beispiel 2001, als Tschetschenien von „Terroristen“ gesäubert wurde, um schließlich den Putin-Statthalter Kadyrow zu installieren, der sich mit Folter und Mord an der Macht hält. Oder 2008 nach dem Kaukasus-Krieg gegen Georgien. Spätestens aber 2014, als erst die ukrainische Halbinsel Krim annektiert und dann im Osten der Ukraine ein Krieg provoziert wurde.

Aber wer interessiert sich schon für das Schicksal der Krim-Tartaren, die zu Hunderten verhaftet wurden, weil sie sich mit der Situation nicht abfinden wollten. Wen interessiert schon die Situation indigener Völker in Sibirien, mit denen russische Konzerne und Behörden immer rücksichtsloser umgehen, weil die Rohstoffvorkommen auf ihrem Land ausgebeutet werden?

Das Regime durchschaut

Nebenbei: Die Menschenrechtsinitiative Bergstraße, deren Sprecher ich bis 2019 über 20 Jahre lang war, hat dies immer wieder in öffentlichen Veranstaltungen thematisiert – allerdings mit mäßiger Resonanz.

Einige allerdings haben das Putin-Regime durchschaut: Als sich 2006 der Gazprom-Deal als Hauptsponsor für Schalke 04 auf Vermittlung Gerhard Schröders abzeichnete, erklärten Europa-Abgeordnete von CDU, SPD, FDP und den Grünen fraktionsübergreifend, „Gazprom ist nicht irgendein Energieunternehmen, sondern in höchstem Maß mit der russischen Politik verbunden.“

Mag sein, dass seinerzeit nur wenige Putins politische Ambitionen und ideologische Grundlagen erkannten. Aber spätestens mit der Krim-Annexion und der wachsenden Repression gegen Zivilgesellschaft und unabhängigen Journalismus in Russland wurde deutlich, dass es sich bei Putin um einen völkischen Nationalisten handelt, der in den letzten Jahren keinerlei Berührungsängste mit rechtsradikalen Bewegungen in Europa hatte.

Wie auch? Die ideologischen Grundlagen für seine Invasion liefert ihm ein rechtsextremer Denker namens Alexander Dugin, der – 1962 geboren – an der Moskauer Lomonossow-Universität lehrt, von 1994 bis 1998 Vorsitzender der dann verbotenen nationalbolschewistischen Partei Russlands war und schon länger ein Freund Wladimir Putins ist. Dugin, der auch von der deutschen „Neuen Rechten“ geschätzt wird, propagiert – verkürzt gesagt – ein antiliberales, autoritäres Großraumdenken, bei dem sich Eurasien unter russischer Führung vom Westen und Europa sowie China abkoppeln soll.

Ausgerechnet dieses völkische Konzept liefert Putin die Grundlage für die angebliche „Denazifizierung“ eines souveränen Staates, an dessen Spitze ein Präsident mit jüdischen Wurzeln steht. Man fragt sich, wo die zum Teil hoch dotierten Historiker, Russland-Kenner und -Experten und Analysten hierzulande waren, als sich diese Entwicklung abzeichnete?

Rainer Scheffler

Lautertal-Elmshausen