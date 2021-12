Was im Moment in Deutschland und anderen europäischen Staaten abgeht, ist reiner Wahnsinn. Es kann nicht sein, dass Menschen seit zwei Jahren auf fast alles Schöne verzichten müssen und ihnen die Lebenszeit genommen wird. Es steht nicht dafür.

Wenn Menschen schöne Dinge machen können, wird auch ihr Immunsystem angekurbelt und somit können sie sich auch besser gegen Krankheiten wehren, das ist bekannt. Seit circa zwei Jahren schon wird uns fast alles Schöne – wie Theater, Konzerte, Urlaub etc. – genommen. Das macht unglücklich und depressiv.

Nicht genug damit, dass wir reihenweise geimpft werden – nein, jetzt müssen auch die „Geimpften“ sich auf der Arbeitsstelle täglich testen lassen oder zweimal die Woche einen PCR-Test abliefern. Ich frage mich tatsächlich, wer diesen Verwaltungsaufwand bewältigen soll, und wie die Politiker sich das vorgestellt haben?

Wenn jemand geimpft wurde, so ist es ein Witz, dass er sich auch noch täglich testen lassen soll, dann muss er sich nicht impfen lassen und die Risiken, die daraus resultieren können, in Kauf nehmen.

Es gibt nicht nur „Long-Covid-Folgen“, sondern auch Menschen, die Impfschäden nach Impfungen haben. Davon redet keiner. Wer kommt denn für die Folgen auf? Nur der Geimpfte selbst, und das ist heftig. Es wird nicht einmal davon geredet, dass es gesundheitliche Folgen haben kann.

Zu den Intensivstationen muss ich sagen, die Kapazitäten sind nicht da, weil das Personal fehlt. Das Personal war völlig überlastet und unterbezahlt. Diesen Schuh muss sich die Politik anziehen. Es wurde nichts dafür getan, dass es besser wird.

Die Gesellschaft nicht spalten

Mit Angst sollen die Menschen dazu gebracht werden, sich immer weiter impfen zu lassen. Angst ist ein schlechter Begleiter und führt dazu, dass Spaltungen quer durch die Familien und den Freundeskreis und die Gesellschaft gehen. Nicht Geimpfte werden bereits angefeindet, weil sie nicht „mitmachen“ und nicht „verhaltenskonform“ sind. Das kann nicht sein.

Die neue Regierung sollte dafür sorgen, dass Frieden einkehrt, und nicht noch alles dafür tun, die Gesellschaft zu spalten, sonst ist sie deplatziert.

Sollte jetzt noch die Corona-Impfpflicht kommen, so bedeutet es für mich das Ende der Demokratie. Dieses Medikament ist noch nicht genügend getestet und jeder Mensch hat ein Recht auf „ körperliche Unversehrtheit“ und freie Entscheidung in einer Demokratie, sonst ist es keine mehr.

Mittlerweile ist es bekannt, dass die Corona-Impfungen, je nach Produkt (Astra Zeneca, Biontech etc.) nur vier bis sieben Monate wirksam sind. Ich frage mich tatsächlich, wie die Regierung sich das Ganze vorstellt? Jedes halbe Jahr „Booster-Impfungen“? Das ist niemanden zuzumuten, denn gesünder werden die Patienten dadurch nicht. Im Gegenteil, viele wurden danach sehr krank. Also kann es nicht das Mittel der Wahl sein. Meiner Meinung nach wäre es am vernünftigsten, alles zu öffnen, anstatt ein „Lock-down“ zu verlängern. Die Schweden hatten keinen und sind auch nicht ausgestorben.

Wie immunisieren sich denn Menschen? Indem sie mit den Erregern Kontakt aufnehmen, dieses Prinzip gilt schon im Kindesalter. Entweder ist die Regierung sehr borniert oder berechnend, und wir kennen die wahren Hintergründe nicht. Auf jeden Fall kann dieser „ Zirkus“ nicht die nächsten Jahre so weitergehen, denn die Menschen haben es mittlerweile mehr als satt.

Helma Wenzel

Bensheim

Leserbrief-Richtlinien online: www.bergstraesser-anzeiger.de/leserforum