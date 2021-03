Festgemauert in der Erden steht die CDU in Bensheim; heut noch soll die Wahl was werden, frisch – ihr Wahlgesellen – seid zur Hand! Ich muss den großen Dichterfürsten Friedrich Schiller um Entschuldigung bitten, wenn ich hier sein großes Werk missbrauche.

Gefühlt seit 100 Jahren ist die CDU in Bensheim an der Macht. Nicht immer, um etwas Gutes zu bewirken. Auch stellte sie vier Bürgermeister, an die ich mich noch gut erinnern kann: der erste, unter ihm zog damals meine Mutter als erste Frau in das Bensheimer Stadtparlament ein; einer stand schon mal in Konflikt mit der Justiz, der nächste hat alle Probleme weggelächelt, der vierte wird als „Abrobberkönig“ in die Geschichte eingehen. Gut, dass diese Partei nicht mehr den neuen Bürgermeister stellt. Ob es die Bürgermeisterin besser macht, wird sich zeigen.

Auch der Klerus machte sich in der Vergangenheit zum Handlanger der befestigten Vorrangstellung der CDU in Bensheim. Als Messdiener musste ich mit anhören, wie der Pfarrer von Sankt Georg nach dem Hochamt folgendes Schlusswort sprach: „Liebe Gemeinde, denkt bitte daran, dass heute Wahlsonntag ist und auch bitte daran, für was das C in der einen Partei steht! Gehet hin in Frieden.“ Später habe ich in der Schule gelernt, was Manipulation bedeutet.

Heute kann man sich fragen, ob christliche Werte in dieser Partei noch eine Bedeutung haben. Es lohnt sich, darüber nachzudenken. Auch in Bensheim hatten sich Kandidaten in der Vergangenheit nicht nur aus christlichen Gründen um einen Sitz im Bensheimer Stadtparlament beworben.

Die Bensheimer CDU – so glaubt man – sollte aus dem Wahlmisserfolg bei der Bürgermeisterwahl etwas gelernt haben. Das Gegenteil ist der Fall. Es wird weitergewurschtelt, als hätte man auf ewig die Führungsposition inne. Die Partei sitzt auf einem hohen Ross, die Falltiefe ist berechenbar, lässt „Bürgernähe“ vermissen. Was für ein Ausdruck, den die CDU auf einmal für sich entdeckt hat. Schön in die politische Falle gedappt.

Beinhaltet er doch: Bürgernähe ja, aber kommt uns ja nicht zu nahe. Höchstens in die Nähe! Wir möchten von euch nicht berührt werden. Abstand! Distanz! Wir hier – ihr dort! Die Partei vergisst, wer sie gewählt hat. Das ist nicht das, was ich in meinem letzten Leserbrief unter dem Begriff „Wir-Gefühl“ angemahnt habe.

Wie auch immer die Wahl ausgeht, ich kann nur hoffen, dass der denkende Bensheimer sich an die vergangene Ägide des Bensheimer Geschichte unter Führung der Partei mit dem „C“ im Namen erinnert. Man sagt dem Bensheimer ja nach, dass er nichts vergisst. Aber es kommt fast immer anders, wenn man denkt.

Klaus F. Benner

Bensheim