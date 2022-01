„Vergessener Ort der Pandemie“, BA vom Montag, 24. Januar

Es ist „großartig“, dass Frau Spiegel „temporäre Hilfe von fast 8000 pädagogischen Fachkräften“ anbietet. Stand 1. März 2021 hatten wir bundesweit 58 500 Kitas. Bei einer Hilfe von 8000 Fachkräften würde jede dieser Kräfte als „Springkraft“ in mindestens sieben Kitas aushelfen. Super Sache in diesen Zeiten. Was uns da vorgemacht wird, möchte ich nicht kommentieren.

Claudia Arndt

Leitung

Waldorfkindergarten Bensheim

Lautertal

