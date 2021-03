„Pandemie wütet seit einem Jahr in Hessen“, BA vom 26. Februar

Was verbal wie ein Hurrikan in der Karibik oder die „Schwarze Pest“ im Mittelalter daherkommt, wäre doch einen Versuch wert, die bekannten (Corona-)Zahlen als bildliche Präsentation darzustellen. Stellen wir uns also einfach mal vor – zum Beispiel daheim auf der Terrasse oder auf dem Gehweg – mit bunter Kreide diese in grafischer Form als Balken aufzumalen.

Gut anfangen lässt sich mit einem Balken in roter Farbe von 8,3 Metern (= 8300 Millimetern), der repräsentativ für die Einwohnerzahl der Bundesrepublik mit circa 83 Millionen Einwohnern steht. Das heißt: Ein Meter steht für genau zehn Millionen Einwohner – oder feiner granuliert: ein Millimeter für 10 000 von uns.

Laut Statistischem Bundesamt (destatis.de) sind im Jahr 2020 insgesamt knapp 985 000 Mitbürger verstorben. Das wären auf dem großen roten Balken circa 99 Millimeter, die nun mit einem schwarzen Rahmen abgetragen werden können.

Laut Lagebericht des Robert-Koch-Instituts vom 2. Januar sind, soweit ich es verstehe, in 2020 circa 34 000 Personen an, mit oder in Verbindung mit Corona verstorben. Diese Zahl ist mit weißer Farbe analog in der Länge von circa vier Millimetern auf dem schwarzen Abschnitt der Gesamtverstorbenen zu markieren.

Zu welchem optischen Ergebnis und einer hoffentlich verbesserten Vorstellung beziehungsweise Darstellung ist man nun gelangt? Auf einem Gesamt-Balken von 8300 Millimetern Länge belegen die Gesamtverstorbenen circa 99 Millimeter, die an, mit oder in Verbindung mit Covid-19 Verstorbenen vier Millimeter. Oder um es noch deutlicher zu erklären: Innerhalb der Länge der Gesamtverstorbenen von 99 Millimetern kommen die Covid-19-Verstorbenen auf gerade einmal vier Millimeter – einen Balken, der wahrscheinlich kaum zu sehen sein dürfte.

Die Interpretation dieser Zahlen ist jedem Bürger nun selbst überlassen, gerade den kommunalen Verantwortlichen würde es jedoch gut zu Gesicht stehen, einer in weiten Teilen verängstigten Öffentlichkeit dies entsprechend zu kommunizieren. Danke.

Gerd Rudolf

Lindenfels

Leserbrief-Richtlinien online: www.bergstraesser-anzeiger.de/leserforum