Die neue Regierung steht und hat auch ein Motto: „Mehr Fortschritt wagen.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Prima, da habe ich gleich einen Vorschlag: Es ist zu erwarten, dass mit der Zahl der Abgeordneten auch die Zahl der sogenannten Lobbyisten steigt – also jener Leute, ohne die unsere Politiker einfach keine gute Arbeit machen würden – heißt es. Schließlich sind Letztere doch bei unzähligen neuen Gesetzen oft überfordert und auf fachmännische Beratung angewiesen.

Nur fragt man sich, ob das unbedingt in diskretem Rahmen geschehen muss und dabei Politiker in den Verdacht der Bestechlichkeit geraten? Es heißt, es gebe über 1000 Beratungsprofis, die mit einem speziellen Ausweis jederzeit Zugang zum Bundestag haben.

Das wäre ein Fall, um Fortschrittswillen zu beweisen, nämlich:

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Könnte man sich bei der Konstruktion neuer Gesetze, ähnlich wie im Bundestag, vor Publikum an einen Tisch setzen und so das jeweilige Thema Interessierten zugänglich machen. Um Unrecht zu vermeiden, sollte man also die Betroffenen zu Wort kommen lassen, sei es, um späteren Ärger zu vermeiden. So könnte man auch mal auf mehr Verständnis für die eine oder andere Entscheidung treffen.

Bei dieser Gelegenheit hätten ARD und ZDF etwa die Aufgabe, einen weiteren, gemeinsamen Sender – ähnlich wie Phoenix – zu installieren. Und sollte sich dabei ergeben, dass Sendezeit übrigbleibt, wäre die sinnvoll nutzbar für Sportsendungen mit denen man oft genug die beliebte Nachmittagsunterhaltung, wie etwa die Rosenheim-Cops, verdrängt und damit zum Beispiel ältere Zuschauer, die sich nicht für Sport interessieren, vergrätzt. Zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen nennt man so etwas bekanntlich.

Joachim Mandrysch

Bensheim

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Leserbrief-Richtlinien online: www.bergstraesser-anzeiger.de/leserforum