Corona und die 2G-Diskriminierung der Restaurantbesucher

Deutschland ist ein freiheitlich, demokratischer Staat. In einem solchen Staat darf niemand diskriminiert werden. Auch nicht wegen seiner Entscheidung zur Impfung, und erst recht nicht, solange die Impfung freiwillig ist.

Der Versuch einer offenen Diskriminierung von Ungeimpften ist eine unverfrorene Unverschämtheit. Insbesondere wenn sie von Politikern im Amt betrieben wird. Nicht nur die Gastronomen, sondern alle Menschen dieser Region sollten sich dem entgegenstemmen.

Ja, man kann und darf für die Impfung werben, aber man sollte Argumente vorbringen und nicht auf Druck und Zwang setzen. Auf fragwürdigen, unsicheren Daten, wie zum Beispiel der Zahl der Intensivbetten, einen de facto Impfzwang aufzubauen und mit aller Härte durchzusetzen geht zu weit.

Die Gesellschaft muss es aushalten können, wenn jemand von seinem Recht Gebrauch macht, sich nicht impfen zu lassen. Genauso wie sie auch Verkehrstote, den Alkoholmissbrauch, die schädlichen Folgen des Rauchens und viele andere vermeidbare Lebensrisiken aushält und sogar mitträgt.

Wenn ein Drittel der deutschen Bevölkerung aktiv diskriminiert und ausgeschlossen werden sollen, weil die Menschen von einem ihnen zustehenden Recht Gebrauch machen, zerstört das den Zusammenhalt unserer Gesellschaft.

Wer vorgibt, eine freie Impfentscheidung zuzulassen und dann die Menschen zur Impfung zwingt, indem sie durch unumgängliche und für viele unbezahlbare Maßnahmen von der sozialen Teilhabe ausgeschlossen werden, der lügt die Menschen an. Derjenige treibt einen Spaltkeil in die Gesellschaft, der bis weit in Freundeskreise und Familien hineinreicht.

Solche Diskriminierung ebnet Verhältnissen den Weg, die bis zur Zerstörung unserer freiheitlich demokratischen Grundordnung führen können. Gerade die Deutschen mit ihrer Geschichte sollten dafür besonders sensibel sein.

Corona ist eine ernstzunehmende Krankheit, nicht mehr und nicht weniger. Mit der Impfung, den AHA-Regeln, verbesserten Behandlungsmöglichkeiten, Masken, u.v.m. gibt es genügend Wege, um ohne repressive Maßnahmen auszukommen.

Corona rechtfertigt nicht die aktuellen radikalen Grundrechte-Einschränkungen und Eingriffe ins Leben der Bürger. Grundrechte stehen jedem unterschiedslos zu, sie müssen nicht erworben werden! Deshalb sollten wir als Gesellschaft von den öffentlichen Meinungsträgern und Politikern fordern, die Hetzjagd auf Ungeimpfte zu beenden, die Notstandsgesetze aufzuheben, und wir sollten zu einer fairen, sachlichen sowie offenen Diskussion über den Umgang mit der Krankheit zurückkehren.

Günter Lissner

Bensheim