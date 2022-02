„Zwei Polizisten in der Westpfalz erschossen“, BA vom 1. Februar

In der Information starker Bergsträßer Anzeiger und „mordlüsternes“ ZDF: Ein Beispiel für gravierende Unterschiede im Qualitätsjournalismus liefert die Berichterstattung über das fassungslos machende Verbrechen an den zwei Polizisten in der Westpfalz.

Der Bergsträßer Anzeiger wird nicht allzu weit nach Mitternacht am ganz frühen Morgen ausgeliefert und liegt damit im Redaktionsschluss wohl um einiges früher als das „heute journal“ mit seiner Zielzeit 21.45 Uhr. Zielzeit deshalb, weil diese Zeit wie im Zugverkehr vielfach nicht eingehalten wird. In seiner Sendung am 31. Januar hatte das „heute journal“ keinerlei Aussagen zu dem Motiv und dem Hintergrund der beiden Tatverdächtigen zu bieten. Sehr wohl wird aber der Politik die Bühne bereitet.

Der lokale Bergsträßer Anzeiger berichtet auf Seite 1 am 1. Februar über den Hauptverdächtigen und seinen beruflichen und teilweise persönlichen Hintergrund. Als Beruf ist „Wildhändler aus dem Kreis Neunkirchen“ ausgeführt, so dass man auf Wilderei schließen kann. Wegen Unfallflucht sei er in der Vergangenheit aufgefallen und habe eine Waffenerlaubnis.

Das ZDF sieht seine Stärken wohl eher in einem „mordlüsternen“ Programm. Kein Tag vergeht ohne Leichen. Wer jemals solche Situationen erleben musste, empfindet dies sicherlich nicht als Unterhaltung. Vor diesem Hintergrund wäre zu raten, das ZDF und mit ihm auch die anderen öffentlich-rechtlichen Anbieter auf ihren Informationsauftrag zurechtzustutzen. Luft nach oben gibt es. ZDF und Co. sollten nicht mehr „Kohlelieferant“ für Haus-Produzenten, Haus-Unterhalter und den Profisport sein. Das ist nicht nachhaltig.

Dr. Hermann Weinmann

Bensheim

