Als Deutschland sich endlich entschloss, den Kreisverkehr einzuführen, dachte man in anderen westeuropäischen Länder bereits darüber nach dortselbst den Straßenbelag zu erneuen.

So bekam auch Bensheim seine Kreisel – gleich fünf an der Zahl allein am Berliner Ring. Die manchmal nervenden Ampeln wurden entfernt, Wartungsarbeiten und Kosten entfallen.

Inzwischen hat auch das typisch deutsche Rechthabe-Gehupe innerhalb der Kreisel aufgehört und der Verkehr fließt, mit Abständen von zwei bis drei Fahrzeuglängen, geordnet in beide Richtungen.

Dass aber auch die besten Einfälle ihre Nachteile haben können, erfahren täglich Autofahrer, die zwischen den Kreiseln Saarstraße und Brückweg aus einer der beiden Einmündungen oder dem Dutzend Ausfahrten (beispielsweise Aldi oder Ärztehaus) in Richtung Stadtmitte einbiegen möchten. Besonders in Stoßzeiten muss man so manches Mal bis zur Verzweiflung auf passende Lücken, natürlich in beiden Fahrspuren gleichzeitig, lauern.

Manche drängen sich entnervt bis wagemutig zwischen die beiden Reihen – zum Unmut der Autofahrer, die bremsen müssen. Andere biegen in Richtung Zwingenberg ab, um bei nächster Gelegenheit links einzubiegen, dort zu wenden und sich dann in Richtung Stadtmitte von Bensheim einzuordnen.

Da könnte allerdings eine der verpönten Ampeln – auf halber Höhe eingesetzt – größere Lücken erzeugen und für Entspannung sorgen.

Joachim Mandrysch

Bensheim