„Warum sich der Frühjahrsputz lohnt“, BA vom Samstag, 8. April

In dem Artikel konnte man lesen „… dass man (für den Frühjahrsputz) natürliche Hausmittel wie Backpulver und Natron verwenden sollte. Dadurch verbraucht man weniger Chemie und es spart natürlich Geld.“

Wirklich weniger Chemie? Die Chemie von Natron und Backpulver ist durchaus interessant. Beide Hausmittel ergeben mit Wasser eine alkalische Lösung. Darauf beruht ihre Reinigungswirkung. Hat man Natron, braucht man kein Backpulver; denn Natron ist ein Bestandteil von Backpulver. Natron kommt als feinkristalline Substanz in den Handel. Es wirkt daher auch als Scheuermittel. Vorsicht also bei empfindlichen Oberflächen (Kratzer)! Zum Reinigen von fetten Oberflächen, zum Beispiel in der Küche, sind tensidhaltige Reiniger besser geeignet (Tensid = oberflächenaktive Substanz, englisch: detergent).

Natron: Natron ist eine wohldefinierte chemische Verbindung: NaHCO3, Natriumhydrogencarbonat. Natron wird auch doppeltkohlensaures Natron oder Natriumbikarbonat genannt. Markennamen sind zum Beispiel Kaiser-Natron oder Bullrich-Salz.

Natron wird gern mit Soda (Natriumcarbonat, Na2CO3) verwechselt. Soda wird seit Mitte des 19. Jahrhunderts nach dem Solvay-Verfahren aus Salz (NaCl), Kohlendioxid und Ammoniak hergestellt.

Aus Soda entsteht dann durch Reaktion mit Kohlendioxid und Wasser Natron. Natron wird hauptsächlich zur industriellen Herstellung von Backpulver und Brausepulver verwendet, weltweit in Mengen von etwa 100 000 Tonnen pro Jahr. So viel zum Thema „natürliche Hausmittel.“

Backpulver: Backpulver ist eine Mischung aus Hydrogencarbonat (Natrium oder Kalium) und einem Säuerungsmittel, zum Beispiel Weinstein. Beim Backen entsteht aus dem Hydrogencarbonat und der Säure gasförmiges Kohlendioxid. Dieses Gas lockert den Kuchen oder die Plätzchen auf.

Geld sparen: Ein Kilogramm Backpulver kostet im Großhandel circa 15 Euro; ein Kilogramm Natron ist noch billiger: circa 10 Euro. Zum Vergleich: Ein Liter eines normalen Allzweckreinigers kostet etwa 25 Euro.

Fazit: Auch in Soda und Backpulver steckt eine Menge Chemie. Das gilt genauso für die Natur, die uns täglich umgibt. Echt spannend, oder?

Wolfgang Gerhartz

Zwingenberg