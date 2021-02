Sieht man im Fernsehen die Bilder aus dem Norden unserer Republik, kann einen bei diesem Schneechaos schon das große Mitleid mit den Autofahrern überkommen. Aber auch mit den Menschen, die auf die Bahn angewiesen sind. Wieso eigentlich? Ich erinnere mich an eine populäre Werbeaktion vor vielen Jahren: „Alle reden vom Wetter. Wir nicht. Wir fahren immer. Die Bahn!“ Und da fragt man sich, was sich seitdem geändert hat: Das Wetter, die Bahn, beides? Oder liegt‘s an der Regierung?

Joachim Mandrysch

Bensheim

