„Wir sollten bei der Atomkraft die deutsche Brille ablegen“, BA vom Mittwoch, 19. Januar

Es ist nicht nur traurig, es ist schon sehr peinlich, dass ein Wirtschaftsfachmann vom Mannheimer ZEW die französische Atomkraft als Vorbild präsentiert.

Wollte man alles zum Thema anführen, wäre dieser Leserbrief wohl über eine Zeitungsseite lang, hier nur ein paar Eckpunkte:

Der französische Rechnungshof hat im November 2021 verkündet, dass Atomstrom nun doppelt so teuer ist als berechnet und hebt die Kosten auf circa 15 Cent pro Kilowattstunde (kWh).

Der Rechnungshof bewertet ebenfalls die neuen Atomkraftwerkplanungen und kommt für ein neues französisches Atomkraftwerk mit 1000 Megawatt (MW) elektrischer Leistung auf 10 Milliarden Euro Kosten und mindestens 15 Jahre Bauzeit.

Das letztgebaute Atomkraftwerk Flamanville 3 in der Normandie sollte 20212 ans Netz gehen, jetzt ist Mitte 2023 anvisiert. Die Kosten stiegen von geplanten 3,3 Milliarden Euro auf nun 12,7 Milliarden Euro. Damit nicht genug: Die Baufirmen, die das Atomkraftwerk erstellt haben, haben in einem offenen Brief vor der Inbetriebnahme gewarnt, das Atomkraftwerk sei nicht sicher.

Gegenwärtig sind zehn Atomkraftwerke in Frankreich abgeschaltet und es werden wohl, nach Aussagen der Strahlenschutzbehörde, noch mehr werden. Der Grund: Risse in Schweißnähten. Die Ursache: Materialversprödung. Durch ständige radioaktive Bestrahlung wird Stahl unelastisch und reißt, etwa so wie Glas.

Französische Fachleute haben die Versprödungen untersucht und eine Versprödung nach 20 Jahren festgestellt, wie sie erst nach 40 Jahren Betrieb auftreten sollte. Der Bericht hierzu wurde von den französischen Behörden über zehn Jahre zurückgehalten.

Der Atombrennstoff wird von französischen Atomkonzernen in Mali abgebaut, nicht besonders umweltfreundlich. Zufällig sind gerade in Mali deutsche Bundeswehrsoldaten stationiert.

Strom hat in Deutschland einen Endenergieanteil von knapp 20 Prozent, in Frankreich sind es weniger. Damit sind 70 Prozent Atomstromanteil in Frankreich weniger als 14 Prozent des Endenergiebedarfes Frankreichs.

Atomkraftwerke sind Dampfkraftwerke mit einem bescheidenen Wirkungsgrad und großen Abwärmemengen. Ein Atomkraftwerk mit 1000 MW Stromleistung, bläst eine Wärmeleistung bis zu 2400 MW durch die Kühltürme in die Atmosphäre. War nicht was mit Klimaerwärmung?

Die vermeintliche Nachhaltigkeit ist da nicht zu finden und wirtschaftlich waren die Atomkraftwerke von Anfang an nicht. Bitte die Lesebrille aufsetzen, nicht den alten Hochglanzprospekten glauben – und die Fakten selbst überprüfen.

Helmut Schiller

Lorsch