„Der Ameisenbläuling ist ein Randthema“, BA vom 26. Juli:

Es ist schon ein erstaunliches Hin und Her um den Schmetterling „Ameisenbläuling“ in Kolmbach. Hoffentlich trifft es nicht zu, was mir dieser Tage zugetragen wurde: Nämlich, dass in den letzten Vollmondnächten eventuell ein Ameisenbär gesichtet worden sein soll.

Da hilft nur noch ein Zitat von Karl Valentin weiter, das da lautet: Hoffentlich kommt es nicht so schlimm, wie es eh schon ist.

Otto Schneider

ehem. Erster Stadtrat

Lindenfels