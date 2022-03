Umleitung über einen beliebten Schleichweg, BA vom 17. März:

Die Ortsverbindungsstraße zwischen Ober Hambach und Schannenbach steht immer wieder auf dem Prüfstand. In regelmäßigen Abständen wird seit dem Jahr 2012 über die Schließung der Strecke nachgedacht. Zuletzt war das Thema 2020 auf der Agenda der Stadt Heppenheim.

Derzeit denkt die Stadt Heppenheim erneut darüber nach, die Wegstrecke in Ober-Hambach enden zu lassen. Kostengründe wurden und werden unter anderem ins Feld geführt, obwohl für die Straße in den letzten Jahren keine Unterhaltungskosten aufzuwenden waren.

Tatsächlich ist es so, dass manchem Anwohner in Ober-Hambach der Berufsverkehr und der touristische Verkehr, der wechselseitig zwischen Heppenheim und dem Odenwald rollt, ein Dorn im Auge ist. Dabei sind die Verkehrsbewegungen vergleichsweise gering und finden überwiegend zu den berufsbedingten Stoßzeiten statt.

Natürlich ist dieser Weg eine gerne benutzte Abkürzung nach Heppenheim, zur A 5 und ins Lautertal. Seit 50 Jahren ist die Ortsverbindungsstraße ein Bindeglied zwischen der Stadt Heppenheim und der Gemeinde Lautertal, und alle profitieren davon – am meisten die Kreisstadt Heppenheim durch das Konsumverhalten jener, die nicht nur die Straße benutzen, sondern auch in Heppenheim einkaufen und Dienstleistungen aller Art in Anspruch nehmen.

Ebenso nutzen die Heppenheimer die Freizeitmöglichkeiten im Lautertal und die gastronomischen Angebote. Die Stadt Heppenheim bedient sich der Strecke über Schannenbach, um ihr Holz aus dem Wald abtransportieren zu lassen.

Insbesondere bei Notfällen, wenn jede Minute zählt, kann die Forststraße zwischen Schannenbach und Hambach zum Kreiskrankenhaus lebensrettend sein. Mit der Schließung der Straße würde die Stadt Heppenheim den Bürgern von Schannenbach, Knoden und anderen Ortsteilen ein jahrzehntealtes Gewohnheitsrecht nehmen.

Außerdem ist der Weg über das Lautertal nach Heppenheim mit 27 Kilometern deutlich länger, mit höheren Treibstoffkosten und Emissionen verbunden und gerade zu den verkehrsintensiven Zeiten meist eine sehr zeitaufwendige Alternative, bedingt durch das Nadelöhr vor dem Ritterplatz.

Last not least würde die Schließung der Ortsverbindungsstraße von und nach Heppenheim für die hier ansässigen Gewerbetreibenden einen schwer zu verkraftenden Wettbewerbsnachteil mit sich bringen. Von politischer Seite wird immer wieder betont, dass der ländliche Raum nicht „abgehängt“ werden soll. Wenn die Stadt Heppenheim die Forststraße schließt, ist Schannenbach aufgrund seiner geografischen Lage im Lautertal abgehängt.

Hermann Bazlen

Schannenbach