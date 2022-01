Der Beitrag „Demokratie-Gegner spazieren mit“ am 13. Januar im Bergsträßer Anzeiger war endlich ein Beitrag, wo die Protagonisten der Fraktionen von Lorsch mal keine Maske und kein Feigenblatt tragen. Da steckt auch keine Satire drin, sondern zeigt einmal mehr auf, wie und vor allem, was die gewählten Vertreter denken. Stein des Anstoßes mit entrüsteten Statements der Parteienvertreter war die Inanspruchnahme des Grundgesetzes.

Ja, es ist nun mal so, ob es passt oder nicht, dass es Freiheiten für die Bürger gibt. Überrascht hat mich die Vehemenz, mit der im Verlauf des Beitrages geradezu der Teufel an die Wand gemalt wurde. Dass die Grünen den Stein gegen Teile der Bevölkerung ins Rollen gebracht haben, verwundert niemanden, der das Wirken von Grünen Politikern in Bund, Land, Städten und Gemeinden in den letzten 20 Jahren bewusst und ohne grüne Binden vor den Augen wahrgenommen hat.

Interessant ist, und dass sollten sich die Wähler merken, dass hier alle Fraktionen in das gleiche Horn blasen. Im Mittelteil des Beitrages wird es so richtig polemisch und da kommen dann die Ängste so richtig hoch. Da treffen sich doch tatsächlich Menschen (Wähler) und nehmen Grundrechte in Anspruch.

Dann folgt der subtile Teil, da machen die gewählten Vertreter mit erhobenem Zeigefinger darauf aufmerksam, dass bei den Spaziergängen ganz böse Menschen mitlaufen, sich sozusagen inkognito unter das spaziergehende Volk mischen und die Gefahr der Infizierung mit den falschen politischen Ansichten würde unterschätzt werden. Dann folgt die Unterstellung, dass die Spaziergänge von „sogenannten“ Querdenkern veranstaltet werden.

Es gab mal eine Zeit, da war die Wirtschaft froh, Querdenker zu finden. Nun folgt der Supergau (Rückzugsgefecht) in dem Beitrag und zwar in Anführungszeichen, das heißt es waren konkrete Aussagen von Personen. Man bekommt Tränen in die Augen, wenn man lesen kann, dass die Lorscher Fraktionen davon ausgehen, dass niemand mit spazieren geht, der die Demokratie abschaffen will.

Da fange ich doch an zu grübeln. Was wollen die Fraktionsmitglieder in Lorsch denn nun eigentlich. Wollen sie die Demokratie vor spazierengehenden Bürgern schützen, die die Demokratie gar nicht abschaffen wollen?

Liebe Volksvertreter, haben sie noch nicht wahrgenommen, dass es gar nicht mehr um das Impfen geht? Mein Fazit: Souveränität für das politische Geschäft in einer modernen Gesellschaft innerhalb der Demokratie von gewählten Vertretern sieht anders aus.

Karl Kraft

Bensheim