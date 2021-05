Ärgerlicher Slalom zwischen Autos und Fußgängern

Leserbrief zu „Habich: Gute Idee dilettantisch angegangen“, BA vom 19. Mai 2021.

Ja, ich weiß, man kann Äpfel nicht mit Birnen vergleichen – der Radschnellweg hat mit dem Wunsch nach ungehindert nutzbaren Radwegen, auf denen man schneller vorankommt, nicht wirklich etwas zu tun. Dennoch sind der Radschnellweg und seine nicht kongruente Planung zu einer zeitfressenden Herausforderung in den Verwaltungen und in der Bürgerschaft angewachsen, während wir Alltagsradlerinnen am Alltag verzweifeln.

Ich schildere beispielhaft meine Erfahrungen als Radfahrerin am Mittwoch dieser Woche auf dem Weg von Bensheim nach Heppenheim:

Um 7.45 Uhr parkt ein Servicewagen der Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße am Rinnentor in Bensheim direkt neben den Blumenkästen auf dem Radweg.

Vor der Kindertagesstätte Sankt Albertus steht ein Privat-Pkw halb auf dem Radweg – „Nur mal schnell das Kind reinbringen...“.

Ein Lkw steht in Warteposition an einer Baustelle an der Heidelberger Straße, Nähe Pfalzstraße, ebenfalls auf dem Radweg.

50 Meter weiter schlendert ein Fußgänger mit Musik im Ohr auf dem Radweg.

In Heppenheim angekommen bin ich als Radfahrerin auf der Geradeaus-Spurt der doppelspurigen Kreuzung unterwegs, denn da möchte ich hin – ich hab’s glücklich überlebt.

Und um 16.30 Uhr auf dem Heimweg von Heppenheim nach Bensheim weiche ich gerade noch der sich in Richtung Radweg öffnenden Fahrertür aus – und die Umleitung um die Großbaustelle, runter auf die Straße und wieder rauf auf den Fahrradweg, schaffe ich auch. Das ist Alltagsradfahren!

Positiv sei jedoch erwähnt: Ich habe am Mittwoch kein Auto erlebt, das auf dem Radweg wartend auf die Einfahrt zu einer Tankstelle nervt. Und – ganz exquisit – am Kreisel halten die Autofahrer aus beiden Richtungen an, so dass ich nur wenig Schwung verliere, um weiter auf dem Rad in Richtung Bensheim zu kommen.

Und noch eine Anmerkung zum BA-Titelfoto der Mittwochsausgabe, das einen radelnden Vater mit seinem radelnden Kind zeigt: Auf einem Radschnellweg sollten sich Eltern und Kinder zum Radfahren nicht blicken lassen, denn da sind die Kampf-Radler – gerne mit Elektrounterstützung – losgelassen und streben den nächsten Streckenrekord an.

Schöne, heile Radfahrwelt? Ich brauche keinen Radschnellweg, ich brauche ungehindert nutzbare und damit schnellere Radwege – und das überall. Und ja, das heißt auch Verlangsamung für Pkw und Einschränkung von Parkflächen in Innenstädten. Daher heißt es ja auch „Verkehrswende“.

Annette Heubel

Bensheim