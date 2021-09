Im Bergsträßer Anzeiger liest man in den letzten Tagen häufiger, dass die Stadt Bensheim beabsichtige, einen Bebauungsplan für den Bereich „Kalkgasse“ aufzustellen. Der Zweck des Planes besteht angeblich darin, eine weitere Bebauung in diesem Bereich zu verhindern. Damit scheint die Stadt auf die vielfältige Kritik verschiedener Bürger an der Bautätigkeit rund um das Hospiz Bergstraße zu reagieren, von der ebenfalls mehrfach in dieser Zeitung zu lesen war.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Liest man die Beschlussvorlage an den Magistrat und die sich darauf beziehenden Zeitungsartikel allerdings genauer, so erfährt man, dass der Zweck der Maßnahme – neben dem Schutz des Landschaftsbildes und der Verhinderung einer weiteren Flächenversiegelung – auch darin besteht, dem Hospiz eine „behutsame“ Erweiterung zu ermöglichen. Diese soll natürlich im Einzelfall „kritisch“ geprüft werden und einem „sozialen Zweck“ dienen.

Von Gartengrundstücken umgeben

Daher also weht der Wind! Bisher ist das Grundstück, auf dem sich das Hospiz befindet, auf der Südost- und Nordostseite (Hospizgarten an der Kalkgasse) von Gartengrundstücken umgeben, die bauplanungsrechtlich eindeutig dem Außenbereich zuzuordnen sind. Auf diesen Grundstücken ist eine Bebauung somit völlig ausgeschlossen.

Lediglich in südwestlicher Richtung (Kalkgasse abwärts/ Richtung Stadt) liegt ein Bereich, der durch Gerichtsentscheidung als „im Zusammenhang bebauter Ortsteil“ qualifiziert wurde. Dort ist die Bebaubarkeit also grundsätzlich gegeben, deren konkrete Konturen sind aber nicht ganz klar. In diesem Bereich – und nur dort – besteht also durchaus ein Bedürfnis nach Erstellung eines Bebauungsplanes.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Allerdings kann das Hospiz in dieser Richtung nicht erweitert werden, da dort sämtliche Brachgrundstücke in fremdem Privateigentum stehen, während die erstgenannten Außenbereichsgrundstücke sich im Eigentum des Hospizvereins befinden. Dort (also in der bisher unberührten Landschaft) will man also bauen, was wiederum nur möglich ist, wenn für diesen Bereich ein Bebauungsplan erlassen wird. Nur aus diesem Grund wurde dieser Bereich ebenfalls, völlig überflüssigerweise, in den Bebauungsplan mit einbezogen.

Nun ist das Hospiz ja keine schlechte Sache. Es frag sich nur: Warum wird nicht in aller Deutlichkeit gesagt, worum es eigentlich geht? Die Stadt Bensheim möchte in erster Linie dem Hospiz die Möglichkeit eröffnen, sich baulich weiter in den Außenbereich auszudehnen und nicht etwa die Landschaft am Kirchberg vor einer weiteren Bebauung schützen.

Helmut Neeb

Bensheim

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Info: Leserbrief-Richtlinien unter bergstraesser-anzeiger.de/ leserbriefe