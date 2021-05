Abtreibung kann kein „Recht“ sein

„Abtreibung nicht länger kriminalisieren“, BA vom 17. Mai

Abtreibung betrifft laut Pro Familia offenbar nur die Frau; das Kind kommt überhaupt nicht vor. Schon allein diese Ignoranz macht deutlich, wie wichtig eine staatliche Regelung ist. Dem Urteil des BVerfG und § 218 StGB liegt genau diese schwierige Abwägung zwischen Selbstbestimmungsrecht der Mutter und Lebensrecht des Kindes zugrunde. Auch das Ungeborene ist von Art I Grundgesetz geschützt!

Abtreibung kann daher immer nur eine Notlösung sein, keinesfalls voraussetzungsloses „Recht der Frau“ oder gar „Menschenrecht“ (wie manche Aktivistinnen fordern), – geht es doch um die Tötung eines Menschen, auch wenn dieser noch in Entwicklung begriffen ist. Im Übrigen beginnt die sexuelle Selbstbestimmung ja nicht erst mit der Schwangerschaft – auch wenn das viele heute nicht mehr hören wollen.

Großer Druck auf Schwangere

Unerwähnt bleibt in dem Artikel die verbreitete Nötigung zur Abtreibung, die ich in 20 Jahren Schwangerschaftskonfliktberatung oft erlebte. Nicht nur Partner, sondern leider oft auch die (Groß-)Eltern üben Druck aus, dem sich Schwangere in dieser sensiblen Situation nur schwer widersetzen können. Die gesetzliche Regelung einschließlich Beratungspflicht ist hier zumindest eine kleine Hilfe. Die größere Hilfe bestünde in diesen Fällen darin, der Frau Mut zu machen und konkrete Unterstützung anzubieten – wie es das Beratungsgesetz vorsieht. Die Strafbewehrung einfach abzuschaffen, wäre jedenfalls fatal.

Fazit: Der Pro Familia-Slogan „Schwangerschaftsabbruch – Recht statt Verurteilung“ geht völlig am Thema vorbei, a) weil es kein Recht auf Tötung geben kann und b) weil niemand Frauen wegen einer Abtreibung verurteilen will, auch der Gesetzgeber nicht.

Elfi Mühlum

Bensheim

