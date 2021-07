Wohlfeile Superlative aus Brüssel

Bergstraße. Wenn die EU heute ihre Klimaziele vorstellt, dann wird es ein rhetorisches Fest der wohlfeilen Superlative. Immer früher, immer schneller soll die Union CO 2 -frei werden. Bisher galt dass der CO 2 -Ausstoß bei Neuwagen im Jahr 2030 im Schnitt um 37,5 Prozent niedriger sein soll als 2021. Nun will die Kommissionen die Zielvorgabe auf 50 und mehr Prozent anheben.

