Wohlfeile Sanktionen

Bergstraße. Immer wenn Diktatoren mal wieder in ihrer Lieblingsdisziplin, dem Verfolgen von Oppositionellen, besonders weit gehen, wird der Ruf nach Sanktionen schnell laut. So auch beim belarussischen Herrscher Alexander Lukaschenko, der einen Oppositionellen kidnappen ließ.

Politisch sind Sanktionen wohlfeile Forderungen, denn den Schaden haben Unternehmen. So liefert beispielsweise Siemens Gasturbinen für ein Kraftwerk zur Stromversorgung in Belarus. Es gibt dazu gültige Verträge, die bei Vertragsschluss 2019 unbedenklich waren. Soll Siemens die jetzt brechen, wer bezahlt Entschädigung? Sanktionen würden zudem vor allem die Bürger in Belarus treffen, die keinen Strom mehr bekämen, also keine Heizung, kein warmes Essen, kein Telefon, kein Internet und vieles mehr.

Davon abgesehen dürfte Belarus, ähnlich wie das mit Sanktionen belegte Iran oder auch Nordkorea, andere Wege finden, seine Exporte (Erdöl, Düngemittel) loszuwerden oder Importe einzukaufen. Russland und/oder China werden aushelfen. Selbst wenn das Geld knapp wird, gibt es Lösungen. Als Russland einmal die Refinanzierung eines Kredits für Belarus abgesagt haben soll, sei China eingesprungen.