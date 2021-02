Bergstraße. Das Sparbuch und ähnliche Geldanlagen: öde Zinswüsten abzüglich Bankgebühren und drohenden Negativzinsen. Die Lebensversicherung: sinkende Garantiezinsen und langfristig auch nicht unbedingt geeignet zur Geldvermehrung. Gold und Silber, viel zu schwankend im Wert, nicht kalkulierbar.

Bleiben Aktien. In der Corona-Krise haben viele Deutsche die Börse für sich entdeckt. 12,3 Millionen Aktionäre sind der höchste Stand seit fast 20 Jahren. Weil Urlaube platzten, Einkaufsbummel und Restaurantbesuche kaum möglich waren, sparten die Deutschen viel Geld. Von 100 Euro wurden nach einer Analyse des Statistischen Bundesamtes im Schnitt gut 16 Euro auf die hohe Kante ge- oder in Aktien angelegt.

Natürlich gibt es die Angst, an der Börse auch Geld zu verlieren. Deswegen ein paar ewige Weisheiten. Man investiert nur das Geld an der Börse, das man nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt (Rente) dringend braucht. Nie alles Geld auf einmal oder in einige wenige Papiere investieren. Vor allem aber: Geduld zahlt sich aus. In den letzten 50 Jahren hat sich Sparen in Aktien in aller Regel rentiert. Und da gab es noch gut verzinste Alternativen. Die gibt es jetzt nicht mehr, bleiben wohl oder übel also nur Aktien.