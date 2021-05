Weder Quell- noch Trinkwasser im Wingert einsetzen

Leserbrief zu „SPD: Im Wingert nur Quellwasser einsetzen“, BA vom 18. Mai 2021.

Die Bewässerung von Weinbergen sollte man in Zeiten des Klimawandels kritisch hinterfragen, zumal nicht nur Quellwasser, sondern zur „Notbewässerung“ auch Trinkwasser verwendet werden soll. Wenigstens einer Partei der Zwingenberger Stadtverordnetenversammlung ist diese Tatsache aufgefallen.

Wir werden uns auf verändertes Klima einstellen müssen, wie geringere Niederschläge, lange trockene Phasen, Hitze oder Starkniederschläge, die auf Grund ihrer Heftigkeit nicht ins Grundwasser gelangen. Wer die Wettersendung im Hessenfernsehen verfolgt, der wurde vor kurzem mit einer Statistik konfrontiert, die besagt, dass es in Hessen in den vergangenen zehn Jahren unterdurchschnittlich geregnet hat – und in den jüngsten vier Jahre gab es noch deutlich weniger Regen als unterdurchschnittlich.

Sollten wir uns nicht langsam über einige Dinge Gedanken machen? Für was wollen wir eigentlich kostbares Quell- oder Trinkwasser jetzt und in der Zukunft verwenden? Ist Weinbergsbewässerung mit dem Anspruch einer Cittaslow-Stadt zu vereinbaren, wo es um Ressourcenschonung und Regionalverträglichkeit geht, um Flora und Fauna? Gibt es nicht andere Möglichkeiten, um solche Flächen zu nutzen, zum Beispiel zur Erforschung nach trockenheitsresistenten Weinreben oder trockenheitsverträglicheren Anbaumethoden – oder sollte die Fläche der Natur zurückgegeben werden?

Auch dem Bundesverfassungsgericht ist aufgefallen das wir unsere Entscheidungen bezüglich unserer Umweltressourcen immer im Hinblick auf nachkommende Generationen treffen müssen. Man stelle sich vor, alle Winzer in Zwingenberg oder in ganz Deutschland wollen Tröpfchenbewässerung. Wir können nicht auf einen Status quo bauen, sondern müssen aktiv unsere Zukunft in die Hand nehmen und Mut zur Neugestaltung und Veränderung haben.

Johanna Kury-Eberhard

Lorsch

