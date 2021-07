Vorbild Lkw

Bergstraße. Sprit tanken ist überall auf der Welt einfach. An die Tankstelle fahren, tanken, zahlen und wieder weg. Strom tanken ist kompliziert. Auf dem Land sind Ladesäulen noch eher selten, in Großstädten hingegen schon häufig belegt. Und an Bezahlsystemen gibt es so ziemlich alles, was man sich vorstellen kann. Wer mit dem E-Auto beispielsweise durch Deutschland fährt, braucht ein halbes Dutzend Ladekarten.

Und es sind insgesamt noch viel zu wenig Ladesäulen. In ganz Deutschland teilten sich im vergangenen Jahr 14 E-Autos eine Ladesäule. Im Mai diesen Jahres waren es 17. Beliebte Schnellladestationen sind ebenfalls Mangelware.

Wie es funktionieren könnte, zeigen die Lkw-Hersteller Mercedes, MAN, Scania und Volvo. Jeder zweite Lkw in Europa stammt von diesen Herstellern. Sie wollen mindestens 1700 Hochleistungs-Ladesäulen für E-Lastwagen und Busse aufstellen, die jeder nutzen kann. Das Modell sollte doch auch bei Pkw klappen.