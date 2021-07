Von Lion Bioscience bis Curevac

Bergstraße. Es gab in Heidelberg mal eine aufstrebende Firma, die hieß Lion Bioscience. Das Unternehmen wollte zur SAP der Biotechnologie werden, wurde damals vollmundig angekündigt. Größter Geldgeber war die Deutsche Bank. Die witterte allerdings früh, dass an den hochfliegenden Plänen wenig dran war. Erst versuchte sie die Lion-Anteile an vermögende Privatkunden zu verkaufen. Als viele abwinkten, nutzten die Deutschbanker die Börseneuphorie der 2000er Jahre für einen Gang aufs Parkett. Der Aktienkurs legte zunächst stark zu, stürzte dann aber für immer ab. Und das Unternehmen verschwand in der Versenkung.

Nur die handelnden Personen von damals stehen heute wieder im Rampenlicht. Beim Impfstoffhersteller Curevac: SAP-Mitgründer und Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp (Großaktionär von Lion und heute von Curevac), Friedrich von Bohlen (einst Lion-Chef, heute Curevac-Aufsichtsrat) und Franz-Werner Haas (früher Lion-Topmanager, jetzt Curevac-Chef). Hoffentlich erleidet Curevac nicht das gleiche Schicksal wie Lion Bioscience.