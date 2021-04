Visionen bitte nur auf Sicht

Bergstraße. Eine neue politische Ära, den großen Wurf, eine nachhaltige Strategie, Zielbilder, natürlich Innovationen und Digitalisierung, schließlich Visionen für das Jahr 2050 oder darüber hinaus. In den Parteiprogrammen und Politikerreden zur die Bundestagswahl im September wimmelt es gerade so vor Superlativen, was alles für das Land nötig ist.

Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen, empfahl schon der frühere Bundeskanzler Helmut Schmidt. Jeder Fußballtrainer weiß, dass die Strategie im Nachhinein am erfolgreichsten war, mit der man ein Spiel gewonnen hat.

Und genauso sollte auch die Politik an neue Themen herangehen. Viele noch so eloquent verkündete Pläne werden früher oder später an der Realität scheitern. Denn die Realität hält sich nicht an Pläne. Innovationen lassen sich nicht planen, schon gar nicht von Politikern. Sie entspringen meist Geistesblitzen kluger Köpfe in Unternehmen oder Universitäten. Wenn der Staat die Digitalisierung anpackt, geht es oft schief, man muss nur in die Schulen schauen, oder auf die Gesundheitsämter, oder die Corona-App. Und so ist es am besten die Politik fährt auf Sicht. Dann geht es hoffentlich in die richtige zumindest aber vor allem nicht allzu weit in die falsche Richtung. Weil man zur Not immer noch umkehren kann.