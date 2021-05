Verfassungshüter hissen die weiße Flagge

Bergstraße.

Die letzte Hoffnung ist dahin. Das Bundesverfassungsgericht gibt seinen jahrelangen Widerstand gegen die Finanzierung von Staaten durch die Europäische Zentralbank (EZB) nun wohl endgültig auf. Gestern teilten die Verfassungshüter mit, dass Bundesregierung und Bundestag ein Gerichtsurteil ordnungsgemäß umgesetzt haben.

Die Karlsruher Richter hatten vergangenes Jahr die milliardenschweren Käufe von Staatsanleihen der Europäischen Zentralbank moniert und sich zum ersten Mal über eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs hinweggesetzt. Damals kritisierten die Richter noch, dass die Notenbank ihr Mandat überspannt habe. Bundesregierung und Bundestag sollen darauf hinwirken, dass die EZB nachträglich prüft, ob die Käufe verhältnismäßig sind. Das sei der Fall, so das Gericht gestern. Das kann man auch anders sehen.

Mit dieser Entscheidung jedenfalls wurde in Karlsruhe sozusagen die weiße Flagge gehisst. In Zukunft wird die EZB also munter weiter Staatsanleihen von Hochschuldenländern wie Italien oder Griechenland kaufen und ihre Nullzinspolitik fortsetzen. Italien etwa kann sich jetzt schon ohne solche EZB-Hilfe kaum noch refinanzieren. Einen Anreiz zu solider Haushaltspolitik von Staaten gibt es nicht mehr. Den Preis werden übrigens diejenigen zahlen, die vernünftig mit Geld umgehen: die Sparer.

