Teure Koalition

Bergstraße. So langsam treten die Gegensätze zwischen Grünen und FDP deutlich hervor. Die Grünen wollen für den Klimaschutz und vieles andere mehr Milliarden investieren. Was mit dem Geld im Detail passieren soll und wo es herkommen soll, bleibt im Ungefähren. Nur so viel: Schulden wollen sie machen, in exorbitanten Höhen.

Das aber kommt für die FDP, die viele Unternehmer als Mitglieder hat, und die qua Beruf gut rechnen können, nicht in Frage. Und Steuererhöhungen wollen sie auch nicht. Die sind den Deutschen demnächst eh nicht zuzumuten. Die Inflation feiert fröhliche Urständ und wenn demnächst Strom- und Gasrechnungen deutlich höher ausfallen werden, steigt der Unmut, auch auf die Politik, die für steigende Preise hier mitverantwortlich ist. Es wird so oder so eine teuere Koalition.