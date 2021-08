Technologie statt Ideologie

Bergstraße. Die Autofeinde machen mobil. Gegen die Automesse IAA in München im September haben sie zu einer Massenaktion aufgerufen. Sand im Getriebe nennen sich die Aktivisten und kündigen an, die Messe in ihrem Ablauf blockieren zu wollen. Im Namen der Klimagerechtigkeit. Die Leidtragenden könnten die Besucher der Messe sein, die sich die Neuigkeiten der wichtigsten deutschen Industriebranche anschauen wollen. Und die Besucher werden deutlich in der Überzahl sein.

Nichts gegen Proteste von Minderheiten, aber dann sollten sie sich auch im (gesetzlichen) Rahmen halten. Keine noch so im eigenen Verständnis gerechtfertigte Forderung steht über dem Gesetz. Gut dass das Münchner Polizeipräsidium angekündigt hat, Störungen konsequent zu begegnen.

Noch besser wäre es, wenn sich die Autofeinde mal mit der Autoindustrie an einen Tisch setzen würden. Und reden. Dann sähen sie, was mit moderner Technologie (sogar bei Dieselmotoren) alles in Sachen Klimaschutz erreicht werden kann. Doch es ist allemal bequemer sich auf der eigenen Ideologie auszuruhen, anstatt sich mit moderner Technologie zu beschäftigen.

