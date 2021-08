Taliban: Ihr habt die Uhren, wir die Zeit

Bergstraße. Das Beispiel Afghanistan zeigt wieder einmal, dass Interventionen in fernen Ländern auf lange Sicht wenig bis gar nichts bringen. Kaum sind die USA und auch die Bundeswehr aus Afghanistan abgezogen übernehmen die Taliban die Macht. Nun kann man sich den Milliarden teuren Einsatz, der auch viele Soldaten das Leben gekostet hat schönreden. Immerhin wurde das einstige Ziel, den sogenannten Islamischen Staat (IS) entscheidend zu schwächen, erreicht. Ob es mit den Taliban besser wird, ist fraglich. Ihre Strategie, die mit dem arabischen Sprichwort „Ihr habt die Uhren, wir die Zeit“, umschrieben werden kann, war jedenfalls erfolgreich. Der Westen sollte sich also gut überlegen, bevor er wieder weit weg von zuhause interveniert.

