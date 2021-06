Spannung garantiert

Bensheim hat eine neue Koalition. Erneut hat sich ein Dreierbündnis zusammengefunden, was nach dem Ergebnis der Kommunalwahl schon rein rechnerisch keine Überraschung ist. Überraschender ist da schon, wer ab sofort gemeinsame Sache machen will.

Mit CDU und SPD konnte man rechnen. Die FDP, in den vergangenen Jahren auf die Paraderolle des (heimlichen) Oppositionsführers abonniert, hatten wohl die Wenigsten auf der Rechnung. Wenngleich das Ergebnis der Abstimmung im März den Liberalen neben Rückenwind auch eine ordentliche Portion zusätzliches Selbstbewusstsein eingeimpft haben dürfte. Da kann man selbst als vermeintlicher Juniorpartner im Dreigestirn in den Verhandlungen dicke Arme machen.

Leitfaden bis 2026

Unkompliziert dürften sich die Gespräche deshalb nicht gestaltet haben, zumal auch die SPD offenkundig klare Vorstellungen hatte, was man in der Koalitionsvereinbarung untergebracht haben will. Herausgekommen sind nun 16 Seiten, die – bis zum Beweis des Gegenteils – als Leitfaden für die Bensheimer Kommunalpolitik bis 2026 dienen sollen.

Die Beschlüsse lassen allen Protagonisten genug Spielraum, um die eigene Handschrift in dem Papier reklamieren zu können. Mehr Haushaltsdisziplin und Schuldenabbau für die FDP, eine Stadtbuslinie für den nördlichen Berliner Ring und die kinderfreundliche Kommune für die Sozialdemokraten, Investitionen in die Innenstadt und die Infrastruktur für die CDU – um nur ein paar Beispiele zu nennen. Keinem der Beteiligten dürfte es richtige Schmerzen bereiten, was letztlich ausgehandelt wurde.

Wie schmerzhaft wird es?

Den Christdemokraten spielte dabei ungewollt der Verlust des Bürgermeisterpostens in die Karten. Harte Einschnitte und Kritik an der Personalplanung im Rathaus lassen sich besser formulieren, wenn der Chef der Verwaltung ein anderes Parteibuch besitzt. Fast schon eine Binsenweisheit.

Wie auch immer: Wie schmerzhaft es in den nächsten Jahren tatsächlich wird, hängt stark davon ab, wie ambitioniert umgesetzt werden soll, was vereinbart wurde. Das fängt bei den Finanzen an. Steuern will man nicht erhöhen, Schulden müssen abgebaut, die Stadt soll aber auch nicht kaputtgespart werden. Projekte sollen nur umgesetzt werden, wenn man es sich leisten kann.

Das klingt in der Theorie vernünftig, in der Praxis wird es die zentrale Herausforderung werden. Zumal man sich einen eigenen Finanzdezernenten nicht mehr leisten will und stattdessen darauf setzt, dass es das Team im Rathaus richten wird. Was die Mitarbeiter dort von den Plänen halten, dürfte durchaus von Interesse sein.

Dass ausgerechnet die Grünen nun „ihrem“ Stadtrat Adil Oyan, dessen Posten ab Ende 2023 wegfallen soll, öffentlich beispringen, hat durchaus Unterhaltungswert, wenn man um das mitunter zerrüttete Verhältnis von Oyan zu Teilen der örtlichen Grünen weiß. Aber das ist ein anderes Thema.

Ist die Deutschland-Koalition aber tatsächlich ein Neuanfang und der im Wahlkampf vor allem von der SPD proklamierte Kurswechsel – oder nur anderer Wein in recycelten Schläuchen, auf dem neben dem Traditionslabel CDU mal zwei Neulinge kleben? Diese Frage kann das Trio nur selbst beantworten, indem es seinen Worten Taten folgen lässt.

Partner auf Augenhöhe

Das heißt: Die verbliebenen Oppositionsfraktionen nicht nur einbinden, wenn es gerade passt, sondern als Partner auf Augenhöhe betrachten im Ringen um die beste Lösung für Bensheim. Selbst wenn das manchmal die besagten Schmerzen bereiten wird. Glaubwürdigkeit wird eines der Stichwörter sein, um die es in den nächsten Jahren geht, Verlässlichkeit und Zukunftsorientierung nicht nur um der eigenen Profilierung willen zwei weitere.

Oder um es in Zeiten der Europameisterschaft mit einer Fußballerweisheit zu verdeutlichen: „Die Wahrheit is auf’m Platz“. In diesem Sinne haben die Koalitionäre ab sofort die Chance und Pflicht zu zeigen, wie sie ihre Heimatstadt durch sicherlich nicht einfaches Fahrwasser manövrieren möchten. Gleichzeitig müssen sie nach innen die nötige Balance bewahren, damit ihnen beim bevorstehenden Drahtseilakt nicht das gleiche Schicksal wie der Vorgänger-Vereinigung blüht.

Es wird nicht langweilig

Von den anderen Fraktionen im Stadtparlament darf man erwarten, sich nicht in die Schmollecke zu verziehen, weil sie selbst gerne andere Bündnisse geschmiedet hätten. Fakt ist: Langweilig wird es nicht werden. Aber wann war es das in den vergangenen Jahren in Bensheim mal?