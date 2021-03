Bergstraße. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner will Fleisch mit einem Preisaufschlag teurer machen. Das könnte über eine höhere Mehrwertsteuer oder einen Tierwohl-Solidaritätszuschlag geschehen. Mit dem Geld sollen Landwirte ihre Ställe zum Wohl der Tiere umbauen. Nun fragt man sich, warum Klöckner sich das Geld über eine Sonderabgabe, die aus moralischen Gründen natürlich vertretbar ist, holt. Die Landwirte in der EU erhalten Milliardensubventionen. Da wäre es doch ein Einfaches, davon etwas an künftiges Tierwohl zu koppeln. Aber davor schreckt Klöckner auf EU-Ebene offenbar zurück. Deutsche Verbraucher per Dekret zu belasten ist ja auch einfacher.

Die Gesellschaft möchte Tierwohl, behauptet Klöckner. Das ist nicht ganz richtig. Wollen schon, aber bezahlen offenbar nicht. Der Absatz für Bio-Fleisch steigt zwar, macht aber insgesamt nicht einmal fünf Prozent des in Deutschland verkauften Fleisches aus. Und juristisch und pragmatisch steht Klöckners Plan auf tönernen Füßen. Auch das Fleisch aus dem Ausland wird mit dem Stall-Soli teurer. Die Erlöse aus der Abgabe dürften dann aber nicht nur deutschen Landwirten zugutekommen. Oder überwachen Klöckners Beamte demnächst den Schweinestallumbau in den Niederlanden oder die Rinderhaltung auf den Prärien Argentiniens?