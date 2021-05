Schülerhilfe: Schon wieder verschlafen

Bergstraße. Wenn sich eine Lehre aus der Corona-Pandemie ziehen lässt, dann diese: die Politik kommt immer zu spät. Jüngstes Beispiel ist ein zwei Milliarden Euro schweres Corona-Hilfsprogramm für Kinder und Jugendlich. Das soll die Corona-Folgen abfedern. Das Programm umfasst Nachhilfe und Förderprogramme. Schätzungen zufolge hat jeder vierte Schüler Lernrückstände aufzuholen.

Da soll jetzt mit Sommercamps und Nachhilfekurse gegengesteuert werden. Warum aber erst jetzt? Die Corona-Pandemie belastet die Schüler seit einem Jahr. Zahllose Unterrichtsstunden sind ausgefallen. Und jetzt erst kommt die Bundesregierung auf die Idee, da reagieren zu müssen. Auch das Thema wurde verschlafen. Guten Morgen!

Vermutlich wird das Ganze auch noch gebremst durch umständlich Antragsverfahren, so wie man die Bürokratie hierzulande kennengelernt hat. Stichwort Unternehmenshilfen. Mit etwas Sarkasmus kann man dazu anmerken, dass vieles, was man in der Schule gelernt hat, im späteren Leben nicht gebraucht werden kann. Und so bleibt die Hoffnung, dass in der Corona-Pandemie nur dieser Teil des Lehrstoffs verloren gegangen ist.