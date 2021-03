Bergstraße. Immer wenn man denkt, die Runde von Bundeskanzlerin und Ministerpräsidenten kann doch wohl kein noch größeres Corona-Chaos mit lebensfremden Maßnahmen anrichten, beweist sie mit verlässlicher Routine das Gegenteil. Nun soll es um Ostern sogenannte Ruhetage geben. Es wird alles andere als ruhig.

Klar ist doch schon heute, dass sich Menschentrauben an den Tankstellen bilden werden, wenn das der einzige Ort ist, an dem man wenigstens frische Brötchen bekommt. Gleiches gilt für Schnellimbisse von McDonalds über die Dönerbude bis hin zu Restaurants, die Mahlzeiten zum Mitnehmen anbieten. Die Tage vor Ostern gehören im deutschen Lebensmittelhandel traditionell zu den umsatzstärksten des Jahres und nun wird sich alles am Mittwoch und am Samstag ballen. Supermärkte auf jeden Fall offen halten, sogar Öffnungszeiten verlängern, damit sich die einkaufende Menschenmengen besser verteilen und entzerren, wäre die richtige Lösung gewesen.