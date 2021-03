Bergstraße. Wenn man früher mit Freunden aus dem Ausland bei Wein oder Bier zu fortgeschrittener Stunde über Deutschland sprach, erntete man häufig Bewunderung und fühlte sich geschmeichelt. Die Wirtschaft, die Kultur die Verwaltung, Vorbilder, wohin man schaut. Und selbst Kritik war einfach zu kontern. In Großbritannien konnte man jede Commenwealth-Illusion einer angeblichen Überlegenheit mit der Leistung englischer Fußballtorhüter und der Qualität britischer Autos ausbremsen. Nach der Erklärung von Vorteilen effizienter föderaler Strukturen verstummten in Frankreich Argumente für einen (hochnäsigen Pariser) politischen Zentralismus. Und in Italien landete man stets Wirkungstreffer, wenn es um das Thema öffentliche Verwaltung ging. Auch das Auto-Qualitätsargument zog jenseits der Alpen zuverlässig. Kurz gesagt: Ein gewisses Überlegenheitsgefühl musste um der Freundschaft willen gelegentlich unterdrückt werden.

AdUnit urban-intext1

Damit ist es seit dem Impf-, Masken, Terminvergabe-, App- und sonstigen Desastern im Zusammenhang mit Corona vorbei. Bei Briten kommt man nicht mal mehr mit Fußball gegen die hiesige Katastrophe an. Zumal die deutsche Nationalmannschaft auch keine große Hilfe dabei ist. Beim Impfen sind die Briten meilenweit voraus. Mit dem Hohelied des effizienten Föderalismus braucht man weder Frankreich noch Italien zu kommen. Das Impfen funktioniert auch hierzulande nicht. Noch schlimmer, man erntet neuerdings Mitleid. Und man ertappt sich bei einem bislang nur selten da gewesenen Gefühl: Man schämt sich für seine Heimat.