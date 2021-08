Rosstäuscherei bei Tesla

Bergstraße. Im Mittelalter, als es noch keine Autos gab, waren Pferde das beliebteste Fortbewegungsmittel. Aus dieser Zeit stammt der Begriff des Rosstäuschers. Man machte Pferde (Rösser) mit allerlei Tricks wertvoller als sie tatsächlich waren. Als Betrug sollte das selbstverständlich nicht verstanden werden. Das Auto hat die Pferde als Fortbewegungsmittel längst abgelöst, aber auch hier ist Vorsicht geboten. Zum Beispiel bei Tesla. Die Autos haben nämlich einen Autopilot, zumindest dem Namen nach. Denn ein Autopilot, wie man ihn aus Flugzeugen und Schiffen kennt, steuert wirklich autonom. Bei Tesla hat die US-Verkehrsbehörde nun elf Vorfälle aufgezählt, bei denen die Autos auf am Straßenrand parkende Fahrzeuge auffuhren. Teslas Replik: Man weise die Kunden darauf hin, dass der Autopilot nur ein Assistenzsystem sei und deshalb der Mensch immer die Hände am Lenkrad halten und jederzeit die Kontrolle übernehmen müsse. Außerdem werde der Fahrer gewarnt, wenn er die Hände nicht am Lenkrad hat. Solche Assistenzsysteme sind nun wiederum nichts Besonderes und seit Jahren in vielen Autos gang und gäbe. Diese Autopilot zu nennen wäre im Mittelalter vermutlich unter Rosstäuscherei gefallen.

