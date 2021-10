Renaissance der Kernkraft

Bergstraße. Der TGV, die Concorde, Ariane-Weltraumraketen und seine Atomkraftwerke sind wichtige Symbole für Frankreichs Industrie. Alle sind in die Jahre gekommen. Nun soll die eine Atomkraft-Offensive nach dem Willen von Präsident Emmanuel Macron wirtschaftliche und gleich noch das Klimaproblem in Frankreich lösen. Mit Atomkraft will Frankreich das Land werden, das in Europa am wenigsten CO 2 ausstößt. Geplant sind hohe Investitionen in neue Technologien für Kernkraftwerke zur Produktion von Strom und Vermeidung von Atommüll. Mit dem Atomstrom will Macron zugleich Marktführer für den Zukunftstreibstoff Wasserstoff werden, was wiederum die übrige Industrie voranbringen soll. Macron übrigens ist nicht allein mit seinen Kernkraftplänen. 13 EU-Länder weiß er an seiner Seite. Die teure Energiewende in Deutschland nennen französische Politiker übrigens absurd.

