Bergstraße. „Das ist eine Sache für Profis“. Oberlehrerhaft kritisierte FDP-Chef Christian Lindner vergangenes Jahr die freitäglichen Schüler-Demos für Klimaschutz. Er erntete Spott und Häme, hatte doch die FDP in Schüleraugen keine Klima-Expertise. Beim Corona-Impfen hingegen wird es höchste Zeit, dass Profis eingebunden werden. Unternehmen sind es gewohnt, Projekte, zügig und effizient durchzuziehen. „Wir können Großprojekte“ betont Kai Beckmann, im Topmanagement beim Merck-Konzern unter anderem für den Standort Darmstadt verantwortlich. Mit von der Impf-Partie wären auch Adidas, die Deutsche Bank, die Allianz, die Deutsche Post und die Telekom sowie Siemens mit ihren hunderttausenden Mitarbeitern. Arbeitgeber- und Industrieverbände wollen politisch Druck machen.

Und so spricht nichts dagegen, dass Unternehmen mit arbeitsmedizinischen Kapazitäten mitsamt Werksärzten die Impfung ihrer Beschäftigten übernehmen. So könnte die Impfrate entscheidend erhöht werden und neue Termine in staatlichen Impfzentren freigeschaufelt werden. Statt über eine betriebliche Testpflicht zu diskutieren, sollte die Politik lieber schnell in die ausgestreckte Hand der Industrie einschlagen. Und es ist höchste Zeit, dass nicht länger über Priorisierungen, Öffnungsszenarien oder sonstiges diskutiert, sondern endlich geimpft wird.