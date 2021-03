Bergstraße. Deutschland und Europa sollen in der Welt eine größere Rolle spielen, heißt es allenthalben. Eine Führungsrolle reklamierte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gar für Europa. Bloß nicht!

Von einem Europa, das zuhause ein Impfdesaster angerichtet hat, das jeden Tag Menschenleben kostet, will wohl niemand auf der Welt geführt werden. Während es in Deutschland und Europa mit dem Impfen nicht vorangeht, sind andere Länder nicht nur besser und schneller, sondern dehnen mit einer Art Impfdiplomatie ihren globalen Einfluss aus und mehren ihr Ansehen in der Welt. China, Russland und Indien schicken Impfdosen in andere Länder und lassen Europa alt aussehen. Das zeigen Daten der Wirtschaftsanalysefirma Airfinity.

Ganz Südamerika bekommt Impfstoffe aus China, Russland und Indien. An der Südgrenze der USA wird Mexiko von Russland beliefert, dem großen US-Gegenspieler. China hat Afrika im Visier und sichert seine regionale Macht in der Nachbarschaft wie etwa Indonesien ab. Indien beliefert ebenfalls benachbarte Länder.

Vor die europäische Haustür, nach Algerien und Serbien, exportieren alle drei großen Herstellerländer, Russland vorneweg. Gleiches gilt für den strategisch wichtigen Mittleren Osten mit seinen großen Öl- und Gasvorkommen. Bei den Impflieferungen dürfte also nicht die große Hilfsbereitschaft im Vordergrund stehen, sondern vor allem wirtschaftliche und politische Interessen – ein politischer Impfstoff sozusagen.