Politische Parteien bremsen wirtschaftlichen Aufschwung

Bergstraße. Der Konjunktureinbruch in den ersten drei Monaten des Jahres fiel heftiger aus als gedacht. Doch von nun an geht mit Riesenschritten bergauf und die Chancen stehen gut, dass im Herbst das VorCorona-Niveau wieder erreicht wird. Wenn in nächster Zeit immer mehr Menschen geimpft sind, wonach es momentan aussieht, dann legen auch die privaten Konsumausgaben wieder deutlich zu. Und die Unternehmen, die sich mit ihren Investitionen in den letzten Monaten zurückgehalten haben, werden diesen Stau lösen. Denn nach der Auslandsnachfrage dürfte auch die Nachfrage aus dem Inland wieder anziehen. Und Arbeitsplätze werden geschaffen und/oder gesichert.

So weit, so gut. Das Ganze könnte aber ins Wanken geraten, wenn die politischen Parteien mit allerlei unausgegorenen Plänen im schon begonnenen Wahlkampf für Verunsicherung sorgen. Denn nichts hält Unternehmen stärker vom Investieren ab als Unsicherheit – nicht einmal per Gesetz beschlossene höhere Steuern. Die lassen sich wenigstens exakt kalkulieren. Politik im Wahlkampf und ihre Folgen sind unberechenbar.