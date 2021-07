Polder und Deiche zuerst

Bergstraße. Es ist ja so einfach für Politiker aller Couleur, den Klimawandel für die Hochwassserkatastrophe hierzulande verantwortlich zu machen. Dabei wäre es mindestens genauso interessant zu wissen, ob und warum es in den vergangenen Jahren Versäumnisse im Hochwasser- und Katastrophenschutz gab. Denn mit Poldern, Rückhaltebecken, Deichen, Barrieren, weniger Versiegelung der Landschaft und funktionierenden Sirenen hätte so manches vermieden werden können. Jeder Euro, der in den Hochwasserschutz investiert wird, verhindert drei Euro an Schäden, so eine gängige Faustformel. Und was passiert nach der Katastrophe? Es wird wieder (weitgehend wirkungslos) über den Klimawandel schwadroniert. Klar ist der nicht abzustreiten. Genauso wichtig wäre es aber ausreichend und vor allem schnell Polder und Deiche zu errichten.

