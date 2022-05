Der erste Gedanke? Da muss ein bald fristlos gekündigter Gag-Schreiber von Mario Barth am Werk gewesen sein. Doch bei näherer Betrachtung schlägt die Realität so hart zu wie Eintracht Frankfurt in der Europa League. Die meinen das tatsächlich ernst.

In einem Bensheimer Gewerbegebiet am Ende des südlichen Berliner Rings entsteht der sogenannte „Panattoni Park Mannheim Nord“. Schon allein

...